Россия усилила применение FPV и оптоволоконных дронов на Купянском направлении

"Погодные условия существенно ухудшились - после затяжных туманов и дождей начались ощутимо сильные морозы на территории всей Украины. Погода прояснилась и россияне значительно увеличили присутствие беспилотной компоненты в направлении наших позиций. Ночью и днем средства РЭБ просто перегружены и пытаются подавлять все, что летит в сторону наших позиций", - рассказал Миловидов.

По его словам, количество атак российских дронов возросло также после контрнаступления Сил обороны в окрестностях Купянска.

"Враг стянул дополнительные силы беспилотных систем. Зашло подразделение "Судный день" на наше направление, уже чувствуем результаты их работы: увеличение количества оптоволокна и ударных FPV-крыльев типа "Молния", - добавил спикер.

Он отметил, что количество российских пехотных штурмов на Купянском направлении уменьшилось - солдатам сложнее передвигаться из-за погодных условий. Также россияне накапливают свои войска в тыловых позициях на восточном берегу Оскола.