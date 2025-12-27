Россия усилила применение FPV и оптоволоконных дронов на Купянском направлении

Россияне увеличили количество дронов на оптоволокне и FPV, которыми атакуют украинские позиции на Купянском направлении. На это повлияло контрнаступление Сил обороны, а также изменение погодных условий.
Как сообщает РБК-Украина об этом начальник отделения коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Виталий Миловидов рассказал в эфире "Суспільне".
"Погодные условия существенно ухудшились - после затяжных туманов и дождей начались ощутимо сильные морозы на территории всей Украины. Погода прояснилась и россияне значительно увеличили присутствие беспилотной компоненты в направлении наших позиций. Ночью и днем средства РЭБ просто перегружены и пытаются подавлять все, что летит в сторону наших позиций", - рассказал Миловидов.
По его словам, количество атак российских дронов возросло также после контрнаступления Сил обороны в окрестностях Купянска.
"Враг стянул дополнительные силы беспилотных систем. Зашло подразделение "Судный день" на наше направление, уже чувствуем результаты их работы: увеличение количества оптоволокна и ударных FPV-крыльев типа "Молния", - добавил спикер.
Он отметил, что количество российских пехотных штурмов на Купянском направлении уменьшилось - солдатам сложнее передвигаться из-за погодных условий. Также россияне накапливают свои войска в тыловых позициях на восточном берегу Оскола.
Напомним, ранее начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что на Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу и создали небольшую зону контроля между городами Волчанск и Купянск.
В самом Волчанске российские войска пытаются продвинуться в юго-западной части города. Там продолжаются тяжелые бои.
Также напомним, что 12 декабря российские оккупанты оказались в окружении в Купянске, который по заявлениям российского диктатора Владимира Путина якобы уже дважды был "освобожден". Командование 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском.
По меньшей мере 200 россиян оказались заблокированными в Купянске, украинским защитникам удалось зачистить от российских солдат жилой массив Юбилейный. В процессе контрнаступательных действий только убитыми россияне потеряли более 1000 солдат.
Как известно, операция планировалась и продолжалась с осени.
Также украинские военные в Купянске уничтожили газовую трубу, через которую российские оккупанты пытались просачиваться в город. Таким образом, путь россиянам в город перекрыт.
Как рассказали военные, в Купянске продолжается активная фаза боевых действий - окруженные российские подразделения оказывают "очень суровое" сопротивление. Однако Силы обороны Украины продолжают операцию по их уничтожению.
Недавно стало известно, что украинские войска отбросили российских оккупантов от Купянска и взяли под контроль почти 90% территории города.