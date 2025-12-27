Росія посилила застосування FPV і оптоволоконних дронів на Куп’янському напрямку

Росіяни збільшили кількість дронів на оптоволокні та FPV, якими атакують українські позиції на Купʼянському напрямку. На це вплинув контрнаступ Сил оборони, а також зміна погодних умов.
Як повідомляє РБК-Україна про це начальник відділення комунікації 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" Віталій Міловідов розповів в ефірі "Суспільне".
"Погодні умови суттєво погіршилися - після затяжних туманів і дощів почалися відчутно сильні морози на території всієї України. Погода прояснилася і росіяни значно збільшили присутність безпілотної компоненти у напрямку наших позицій. Вночі й вдень засоби РЕБ просто перенавантажені й намагаються подавлювати все, що летить у бік наших позицій", - розповів Міловідов.
За його словами, кількість атак російських дронів зросла також після контрнаступу Сил оборони на околицях Купʼянська.
"Ворог стягнув додаткові сили безпілотних систем. Зайшов підрозділ "Судний день" на наш напрямок, вже відчуваємо результати їхньої роботи: збільшення кількості оптоволокна та ударних FPV-крил типу "Молнія", - додав речник.
Він зазначив, що кількість російських піхотних штурмів на Купʼянському напрямку зменшилася - солдатам складніше пересуватися через погодні умови. Також росіяни накопичують свої війська в тилових позиціях на східному березі Осколу.
Нагадаємо, раніше начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що на Великобурлуцькому напрямку російські війська регулярно намагаються прориватися через кордон та створили невелику зону контролю між містами Вовчанськ і Куп’янськ.
У самому Вовчанську російські війська намагаються просунутися в південно-західній частині міста. Там тривають важкі бої.
Також нагадаємо, що 12 грудня російські окупанти опинилися в оточенні в Куп'янську, який за заявами російського диктатора Володимира Путіна нібито вже двічі було "звільнено". Командування 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" заявило про успішну контратаку Сил оборони України під Куп’янськом.
Щонайменше 200 росіян виявилися заблокованими в Куп'янську, українським захисникам вдалося зачистити від російських солдатів житловий масив Ювілейний. В процесі контрнаступальних дій тільки вбитими росіяни втратили понад 1000 солдатів.
Як відомо, операція планувалася та тривала з осені.
Також українські військові у Куп'янську знищили газову трубу, через яку російські окупанти намагалися просочуватися до міста. Таким чином, шлях росіянам до міста перекрито.
Як розповіли військові, у Куп’янську триває активна фаза бойових дій - оточені російські підрозділи чинять "дуже суворий" спротив. Однак Сили оборони України продовжують операцію з їхнього знищення.
Нещодавно стало відомо, що українські війська відкинули російських окупантів від Куп’янська та взяли під контроль майже 90% території міста.