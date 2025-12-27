Росія посилила застосування FPV і оптоволоконних дронів на Куп’янському напрямку

"Погодні умови суттєво погіршилися - після затяжних туманів і дощів почалися відчутно сильні морози на території всієї України. Погода прояснилася і росіяни значно збільшили присутність безпілотної компоненти у напрямку наших позицій. Вночі й вдень засоби РЕБ просто перенавантажені й намагаються подавлювати все, що летить у бік наших позицій", - розповів Міловідов.

За його словами, кількість атак російських дронів зросла також після контрнаступу Сил оборони на околицях Купʼянська.

"Ворог стягнув додаткові сили безпілотних систем. Зайшов підрозділ "Судний день" на наш напрямок, вже відчуваємо результати їхньої роботи: збільшення кількості оптоволокна та ударних FPV-крил типу "Молнія", - додав речник.

Він зазначив, що кількість російських піхотних штурмів на Купʼянському напрямку зменшилася - солдатам складніше пересуватися через погодні умови. Також росіяни накопичують свої війська в тилових позиціях на східному березі Осколу.