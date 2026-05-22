RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия нафантазировала "принудительную мобилизацию женщин" в Украине

21:00 22.05.2026 Пт
1 мин
В Центре противодействия дезинформации объяснили цель новой кампании РФ
aimg Юлия Голованова
Фото: новая пропаганда от России по мобилизации в Украине (GettyImages)

Российская пропаганда активизировала новую волну дезинформации о якобы "принудительной мобилизации женщин" в Украине.

Вражеские ресурсы распространяют новую порцию ложной информации о якобы принудительном привлечении женщин к службе в ВСУ в Харьковской области.

Пропагандисты ссылаются на "анонимного жителя Харьковщины" и утверждают, что женщин якобы заставляют подписывать контракты с ВСУ под угрозой уголовных дел или потери социальных выплат.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что вся эта информация не соответствует действительности. И подчеркнули, что в Украине женщины могут поступать на военную службу исключительно добровольно. Сейчас в государстве нет никаких решений или законопроектов об обязательной мобилизации женщин.

По оценкам ЦПИ, подобными информационными вбросами Россия пытается запугать жителей прифронтовых регионов и дискредитировать украинские Силы обороны и правоохранительные органы.

Напомним, ранее российские и пророссийские медиа распространяли фейки о якобы "расследовании" в отношении жены президента Украины Елены Зеленской.

Также сообщалось, что в России постепенно усиливают контроль над информационным пространством и доступом к глобальным платформам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинажінки-військовіФейкиМобилизация в УкраинеПропагандист