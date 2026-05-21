В ГУР назвали цель создания закрытого цифрового пространства в России

22:39 21.05.2026 Чт
Россия начала цифровую изоляцию еще задолго до вторжения в Украину
aimg Юлия Голованова
Фото: в России усиливают контроль над цифровым пространством (GettyImages)
В России постепенно усиливают контроль над информационным пространством и доступом к глобальным платформам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время Kyiv StratCom Forum 2026 заявил, что ограничение международных платформ в России является частью давней стратегии Кремля.

"То, что происходит в России, началось не сегодня и даже не в 2022 году. Изоляция общества была основой стабильности путинского режима", - подчеркнул Скибицкий.

Кремль вытесняет глобальные платформы

В ГУР отмечают, что Россия постепенно переводит население на сервисы, которые находятся под контролем российских спецслужб. После блокировки Facebook и Instagram в 2022 году следующим этапом стали ограничения YouTube, а в 2026 году Кремль усилил контроль над Telegram, WhatsApp и TikTok.

Несмотря на это, международные сервисы до сих пор остаются очень популярными среди россиян:

  • Telegram - 71%;
  • WhatsApp - около 60%;
  • TikTok - около 54%;
  • YouTube - около 53%.

В военной разведке прогнозируют, что в ближайшие годы эти показатели могут существенно сократиться. Благодаря такому усилению цифровой изоляции приведет не только к вытеснению независимого контента, но и к формированию атмосферы самоцензуры и страха.

"Насколько серьезная государственная цензура и насколько спецслужбы контролируют медиаресурсы - настолько люди просто боятся размещать определенные нарративы и контент", - отметил представитель ГУР.

Напомним, что в России жителей Москвы 9 мая оставили без мобильного интернета.

Также сообщалось, что Кремль резко усилил охрану своего главы Владимира Путина из-за страха покушения на его жизнь, что уже влияет даже на работу связи в Москве.

