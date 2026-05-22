UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія нафантазувала "примусову мобілізацію жінок" в Україні

21:00 22.05.2026 Пт
1 хв
У Центрі протидії дезінформації пояснили мету нової кампанії РФ
aimg Юлія Голованова
Фото: нова пропаганда від Росії щодо мобілізації в Україні (GettyImages)

Російська пропаганда активізувала нову хвилю дезінформації про нібито "примусову мобілізацію жінок" в Україні.

Ворожі ресурси поширюють нову порцію неправдивої інформації про нібито примусове залучення жінок до служби у ЗСУ в Харківській області.

Пропагандисти посилаються на "анонімного мешканця Харківщини" та стверджують, що жінок нібито змушують підписувати контракти із ЗСУ під загрозою кримінальних справ або втрати соціальних виплат.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що вся ця інформація не відповідає дійсності. Та підкреслили, що в Україні жінки можуть вступати на військову службу виключно добровільно. Наразі у державі немає жодних рішень чи законопроєктів щодо обов’язкової мобілізації жінок.

За оцінками ЦПД, подібними інформаційними вкидами Росія намагається залякати мешканців прифронтових регіонів та дискредитувати українські Сили оборони й правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше російські та проросійські медіа поширювали фейки про нібито "розслідування" щодо дружини президента України Олени Зеленської.

Також повідомлялося, що у Росія поступово посилюють контроль над інформаційним простором та доступом до глобальних платформ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяУкраїнажінки-військовіФейкиМобілізація в УкраїніПропагандист