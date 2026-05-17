Россия вбросила в "медиа" фейк о расследовании НАБУ в отношении Зеленской
Российские и пророссийские медиа разворачивают новую волну дезинформации. Они распространяют фейки о якобы "расследовании" антикоррупционных органов в отношении жены президента Украины Елены Зеленской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное опровержение Национального антикоррупционного бюро Украины.
Позиция антикоррупционных органов
В НАБУ и САП официально отметили, что обнародованная во враждебных медиа информация является абсолютно вымышленной и не имеет никакого отношения к реальности.
Правоохранители подчеркнули, что не ведут никаких производств в отношении первой леди.
"Эта информация не соответствует действительности. НАБУ и САП не осуществляют никаких процессуальных действий, о которых говорится в указанных вбросах", - заявили в ведомстве.
Фото: российский фейк о жене Зеленского (t.me/nab_ukraine)
Цель дезинформационной кампании
По данным ведомства, подобные информационные атаки являются частью спланированной и системной кампании со стороны государства-агрессора, которое ведет против нашей страны гибридную войну.
Главная цель таких действий заключается в попытках дискредитировать ключевые украинские институты и подорвать доверие общества к правоохранительной системе в условиях военного положения.
Также в НАБУ добавили, что враг пытается использовать манипуляции для дестабилизации внутренней ситуации и ослабления единства украинцев.
Поэтому граждан и журналистов призывают тщательно проверять любые громкие сообщения и доверять только официальным источникам.
Российская пропаганда и вербовка украинцев
Напомним, в последнее время в Украине фиксируют значительную активизацию вражеских спецслужб на информационном и диверсионном фронтах.
В частности, в феврале роспропаганда активно разгоняла в соцсетях фейковые "телесюжеты" об украинских спортсменах на Олимпийских играх-2026, которые маскировали под материалы авторитетных иностранных медиа.
Кроме того, Силы обороны и Центр противодействия дезинформации предупреждали украинцев о новой тактике россиян по вербовке граждан для выполнения диверсионных задач. Особый фокус спецслужбы РФ делают на подростках и уязвимых категориях населения, пытаясь привлечь их к противоправной деятельности через социальные сети и мессенджеры.
Ранее в Киеве запустили новую дискуссионную платформу "Украинские диалоги по безопасности", которая призвана объединить усилия специалистов, народных депутатов и педагогов для эффективного противодействия когнитивной войне и вражеской пропаганде.