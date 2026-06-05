Россия показала два новых дрона-перехватчика для борьбы с украинскими БПЛА

Россия заявила о двух новых зенитных дронах-перехватчиках - "Сокол-И" и "Молния-ПВО". Они якобы предназначены для уничтожения украинских БПЛА, в частности "Хорнета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

"Сокол-И": характеристики и сомнения

По заявлениям российских источников, дрон имеет:

скорость полета - до 150 км/ч ;

; высоту полета - до 5000 метров ;

; корпус из пенопласта;

боевую часть с дистанционным подрывом или кинетическую - для тарана цели;

дневную и тепловизионную камеры для обнаружения целей.

Главное назначение - уничтожение ударных и разведывательных БПЛА самолетного типа: "Аист", "Булава" и "Хорнет".

Фото: Российский оккупант с зенитным дроном "Сокол-И" (Defence Express)

Однако здесь сразу возникает вопрос: крейсерская скорость "Хорнета" - те же 150 км/ч, а при заходе на цель он разгоняется до 200 км/ч. То есть "Сокол-И" физически может не успеть догнать собственную цель.

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Еще один ключевой параметр - продолжительность полета - россияне не раскрывают. Именно от него зависит, сколько попыток понадобится операторам для поражения.

"Молния-ПВО": меньше данных

Название прямо указывает на базу - семейство дронов "Молния". Внешне выглядит как вдвое уменьшенная копия двухмоторного варианта.

Полезная нагрузка - до 1 килограмма. Может запускаться с катапульты или с руки. Предназначен для перехвата тяжелых "бомберов" и БПЛА самолетного типа.

Фото: Российские оккупанты с зенитным дроном "Молния-ПВО" (Defence Express)

Вопрос о количестве необходимых пусков для поражения цели и масштабов производства остаются открытыми.