ua en ru
Вт, 02 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Шахеды" прижимаются максимально низко к земле во время атаки: Игнат назвал цель врага

11:30 02.06.2026 Вт
2 мин
Вражеские дроны могут пролетать на высоте 10-20 метров над землей
aimg Елена Чупровская
"Шахеды" прижимаются максимально низко к земле во время атаки: Игнат назвал цель врага Фото: начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Укринформ)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские беспилотники во время воздушных атак находят лазейки, чтобы добираться до самых отдаленных регионов Украины. Оккупанты строят сложные маршруты и используют географические особенности местности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на телемарафоне.

Читайте также: Пострадавшие, жертвы и разрушенные дома с больницей: все об обстреле Киева, Харькова и Днепра

Как дроны обходят систему ПВО

Для беспрепятственного пролета на запад Украины враг использует приграничные территории соседних государств. В частности, беспилотники фиксируют у границ с Беларусью, Молдовой и Румынией.

"Есть информация, что может Беларусь помогать в этом вопросе пролетов. Неоднократно это уже говорилось, оценки давались этому вопросу", - рассказал Юрий Игнат.

Также во время движения в сторону столицы захватчики пытаются прятать воздушные цели над водой. С северного направления для этого часто используют Киевское море.

Дроны максимально прижимаются к земле, чтобы украинские радиолокационные станции не могли их вовремя увидеть. Поэтому защитники неба активно привлекают малую авиацию и специальные наземные отряды.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, сейчас противодействовать атакам помогают такие средства:

  • дроны-перехватчики;

  • подразделения малой противовоздушной обороны;

  • мобильные огневые группы.

"Никто со счетов не списывает мобильные огневые группы, они собственно на малых высотах довольно эффективно проявляются, потому что когда мы видим сегодня даже в сетях появляется видео, где дрон 10-20 метров пролетает над землей, здесь собственно как раз дело за огневыми группами, которые могут успешно работать на таких расстояниях", - подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, РФ этой ночью нанесла один из крупнейших массированных ударов по Украине. Враг использовал более 700 средств нападения одновременно, главная цель - Киев.

Всего в результате удара уже есть более 100 раненых людей. Погибло 14 украинцев.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев ПВО Дрони Атака дронов
Новости
Пострадавшие, жертвы и разрушенные дома с больницей: все об обстреле Киева, Харькова и Днепра
Пострадавшие, жертвы и разрушенные дома с больницей: все об обстреле Киева, Харькова и Днепра
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны