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Баллистика и "Шахеды": в Воздушных силах рассказали подробности ночной атаки россиян

Пятница 05 апреля 2024 07:11
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Баллистика и "Шахеды": в Воздушных силах рассказали подробности ночной атаки россиян Фото: силы ПВО сбили все "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ ночью атаковали Украину Шахедами" и баллистикой. Силы ПВО уничтожили все ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Ночью 5 апреля 2024 года противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" (районы пусков Белгородская область РФ), а также 13 ударными БпЛА типа Shahed-131/ 136 из района мыса Чауда (Крым)", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты все 13 "Шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.

Атака россиян в ночь с 4 на 5 апреля

Российские войска в ночь с 4 на 5 апреля атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами. Так, поздно вечером стало известно о серии взрывов в Харькове.

Позже в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе дронов-камикадзе для южных регионов - Запорожской и Днепропетровской областей. Спустя некоторое время после отбоя тревог, об угрозе "Шахедов" предупредили жителей Одесской области. Также спустя некоторое время в Одессе были слышны взрывы.

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