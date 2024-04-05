Россияне атаковали Запорожье, шестеро пострадавших

Российские террористы ударили по Запорожью. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

"Вражеская атака на Запорожье. Есть пострадавшие", - написал Федоров.

Пока другие подробности атаки неизвестны.

В 15:02 Воздушные силы Украины предупредили об угрозе баллистического вооружения в Херсонской и Запорожской областях. Уже в 15:14 "Суспільне" заявило о первом взрыве в городе.

В том же числе взрывы прогремели и в Харькове. Российские оккупанты сбросили управляемые авиабомбы.

Пострадали 6 человек

По словам городского головы Запорожья Анатолия Куртева, согласно предварительным данным, в результате обстрела ранения получили 6 человек. В частности повреждения получили:

3 многоэтажки;

1 дом частного сектора;

общежитие и заведение торговли.

Ночная атака на Украину 5 апреля

ночь на 5 апреля, враг применил против Украины:

2 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400;

3 баллистические ракеты "Искандер-М";

13 ударных БпЛА типа Shahed.

Во время отражения атаки противовоздушная оборона уничтожила 13 "Шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.