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Россияне атаковали Запорожье, шестеро пострадавших

Пятница 05 апреля 2024 16:02
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Россияне атаковали Запорожье, шестеро пострадавших Фото: Россияне атаковали Запорожье, есть пострадавшие (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы ударили по Запорожью. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

"Вражеская атака на Запорожье. Есть пострадавшие", - написал Федоров.

Пока другие подробности атаки неизвестны.

В 15:02 Воздушные силы Украины предупредили об угрозе баллистического вооружения в Херсонской и Запорожской областях. Уже в 15:14 "Суспільне" заявило о первом взрыве в городе.

В том же числе взрывы прогремели и в Харькове. Российские оккупанты сбросили управляемые авиабомбы.

Пострадали 6 человек

По словам городского головы Запорожья Анатолия Куртева, согласно предварительным данным, в результате обстрела ранения получили 6 человек. В частности повреждения получили:

  • 3 многоэтажки;
  • 1 дом частного сектора;
  • общежитие и заведение торговли.

Ночная атака на Украину 5 апреля

ночь на 5 апреля, враг применил против Украины:

  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400;
  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 13 ударных БпЛА типа Shahed.

Во время отражения атаки противовоздушная оборона уничтожила 13 "Шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.

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