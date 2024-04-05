Россияне атаковали Запорожье, шестеро пострадавших
Российские террористы ударили по Запорожью. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
"Вражеская атака на Запорожье. Есть пострадавшие", - написал Федоров.
Пока другие подробности атаки неизвестны.
В 15:02 Воздушные силы Украины предупредили об угрозе баллистического вооружения в Херсонской и Запорожской областях. Уже в 15:14 "Суспільне" заявило о первом взрыве в городе.
В том же числе взрывы прогремели и в Харькове. Российские оккупанты сбросили управляемые авиабомбы.
Пострадали 6 человек
По словам городского головы Запорожья Анатолия Куртева, согласно предварительным данным, в результате обстрела ранения получили 6 человек. В частности повреждения получили:
- 3 многоэтажки;
- 1 дом частного сектора;
- общежитие и заведение торговли.
Ночная атака на Украину 5 апреля
ночь на 5 апреля, враг применил против Украины:
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400;
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 13 ударных БпЛА типа Shahed.
Во время отражения атаки противовоздушная оборона уничтожила 13 "Шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.
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