ua en ru
Вс, 04 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Украине масштабная тревога: Россия подняла в небо МиГ-31К

Воскресенье 04 января 2026 19:27
UA EN RU
В Украине масштабная тревога: Россия подняла в небо МиГ-31К Фото: людей призвали перейти в укрытие (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье вечером, 4 января, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стал взлет МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 19:21.

В то же время информацию о ракетной опасности для всей страны подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

Обновлено в 19:40

В Киеве и ряде областей начались отбои тревог.

Где объявили тревогу

По состоянию на 19:27 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал до сих пор продолжается по всей территории Украины.

В Украине масштабная тревога: Россия подняла в небо МиГ-31К

Атаки РФ на Украину

Напомним, что Россия в ходе полномасштабной войны против Украины применяет для атак дроны, баллистические ракеты, стратегическую авиацию и корабли для запусков крылатых ракет, а также самолеты МиГ-31К.

Именно из-за взлета последних в Украине объявляют тревогу по всей территории страны. Более того, аэробаллистические ракеты "Кинжал" настолько быстрые, что порой лишь от пролета ракеты кажется, будто произошел взрыв.

Отметим, что в ночь на 13 декабря россияне в очередной раз совершили комбинированную атаку по Украине. Той ночью вражеские ракеты летели как минимум в направлении Одессы и Николаева, после чего в обоих городах раздались взрывы.

Кроме того, той ночью враг трижды поднимал в небо МиГ-31К.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация МіГ-31К Война в Украине
Новости
Дейнеко уволили из ГПСУ, его место временно займет Вавринюк
Дейнеко уволили из ГПСУ, его место временно займет Вавринюк
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем