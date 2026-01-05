ua en ru
В Харькове и Полтаве серии взрывов, в Славутиче РФ атакует энергообъекты: что известно

Украина, Понедельник 05 января 2026 00:56
В Харькове и Полтаве серии взрывов, в Славутиче РФ атакует энергообъекты: что известно
Автор: Маловичко Юлия

Около полуночи в Харькове прогремела серия взрывов, известно о как минимум трех, еще один - вероятно, за городом. Взрывы также слышны в Полтаве, а в Славутиче Киевской области РФ атакует энергообъекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне и Telegram мэра Славутича Юрия Фомичева.

В Харькове громко

"В Харькове был слышен взрыв", "Еще один взрыв был слышен в Харькове", "Третий взрыв был слышен в городе", - появились одно за другим сообщения в Telegram СМИ.

Уже в 0:27 5 января стало известно о взрыве, который, вероятно, прогремел за пределами Харькова.

Перед взрывами Воздушные Силы сообщали об угрозе дроновых налетов на Харьковщине. Также после громких звуков появилось сообщение о направлении беспилотников на конкретные населенные пункты:

"БпЛА на Андреевку, Введенку, Златополь, Слобожанское, Лимановку", - сообщали военные в 0:07.

Взрывы в Полтаве

Что касается Полтавы, там тоже громко. Известно по крайней мере об уже двух взрывах в областном центре, сообщили корреспонденты.

ПС также оповещали заранее об угрозе БпЛА в области.

"Полтавщина - БпЛА на юге и центре, западным курсом", - написали военные в 0:09.

Мэр Славутича об ударах РФ

Также известно, что Россия атаковала энергообъекты на Киевщине, в Славутиче, о чем сообщил городской голова Юрий Фомичев уже 5 января.

"Враг атакует энергетические объекты. Как только ситуация с безопасностью позволит - энергетики начнут восстановление, после этого будет больше понимания последствий. С утра разворачиваем пункты несокрушимости", - написал чиновник в половине первого ночи.

Ракетный удар по Харькову 2 января и атаки на Полтавскую область

Напомним, 2 января россияне ударили по центру Харькова двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Попали в жилой многоэтажный дом, в результате чего повреждено 5-этажное здание и часть подъезда 4-этажного многоквартирного дома.

Среди пострадавших оказалось 27 человек, также уже известно о шести жертвах. На месте теракта РФ ведется поисково-спасательная операция. Завалы до сих пор разгребают и под ними могут быть тела.

Около месяца назад РФ атаковала энергообъекты на Полтавщине. У людей появились проблемы с отоплением и водоснабжением.

