Россия массированно атакует Украину дронами: где угроза ударов
Россияне в ночь с 4 на 5 января в очередной раз атакуют Украину дронами. В ряде областей зафиксированы целые группы беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, атака началась примерно в 20:25. Уже тогда в Черниговской области была зафиксирована группа дронов, а также беспилотники фиксировали в Харьковской области.
Впоследствии группы дронов были также в Сумской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях. По последним данным, в 23:23, Воздушные силы писали о следующей фиксации:
- группа дронов на Харьковщине курсом на Полтавщину;
- группа дронов на Полтавщине в направлении Черкасской области;
- группа дронов на Кировоградщине в западном направлении.
Отметим, что вечером мониторинговые каналы писали, что в эту ночь может быть комбинированная атака РФ по Украине.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:46 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.
Атаки РФ по Украине
Напомним, что в ночь на 4 января россияне также совершили атаку дронами по Украине. По данным Воздушных сил, враг запустил 52 беспилотника.
По состоянию на 8 утра силы противовоздушной обороны Украины сбили или подавили 39 дронов на севере и востоке страны.
В то же время было зафиксировано попадание 13 дронов в 9 локациях, а также падение обломков в одной локации.