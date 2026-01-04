ua en ru
Россия массированно атакует Украину дронами: где угроза ударов

Воскресенье 04 января 2026 23:46
Россия массированно атакует Украину дронами: где угроза ударов Фото: враг запустил по Украине группы дронов после 20:00 (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь с 4 на 5 января в очередной раз атакуют Украину дронами. В ряде областей зафиксированы целые группы беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, атака началась примерно в 20:25. Уже тогда в Черниговской области была зафиксирована группа дронов, а также беспилотники фиксировали в Харьковской области.

Впоследствии группы дронов были также в Сумской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях. По последним данным, в 23:23, Воздушные силы писали о следующей фиксации:

  • группа дронов на Харьковщине курсом на Полтавщину;
  • группа дронов на Полтавщине в направлении Черкасской области;
  • группа дронов на Кировоградщине в западном направлении.

Россия массированно атакует Украину дронами: где угроза ударов

Отметим, что вечером мониторинговые каналы писали, что в эту ночь может быть комбинированная атака РФ по Украине.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:46 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

Россия массированно атакует Украину дронами: где угроза ударов

Атаки РФ по Украине

Напомним, что в ночь на 4 января россияне также совершили атаку дронами по Украине. По данным Воздушных сил, враг запустил 52 беспилотника.

По состоянию на 8 утра силы противовоздушной обороны Украины сбили или подавили 39 дронов на севере и востоке страны.

В то же время было зафиксировано попадание 13 дронов в 9 локациях, а также падение обломков в одной локации.

Российская Федерация Война в Украине Дрони
