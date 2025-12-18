Россия превратила "теневой флот" в шпионское орудие, - CNN

Российские шпионы тайно работают на старых танкерах, которые перевозят российскую нефть в обход санкций. Это выяснила украинская разведка, заметив, что некоторые суда неожиданно начали получать "дополнительных членов экипажа" незадолго до выхода из порта.

Морской "Вагнер"

В отличие от большинства реальных членов экипажа таких танкеров, "дополнительные члены экипажа" - всегда россияне. К "поставке" таких прикрытых шпионов причастна российская компания Moran Security. Это учреждение, которое фактически является российским военным подрядчиком, хотя по документам - "частная охранная фирма", что-то вроде морской версии ЧВК "Вагнер".

Moran Security Group основали в 2009 году двое россиян - Евгений Сидоров и Вадим Гусев. Они же позже создали "Славянский корпус", который затем "эволюционировал" в ЧВК "Вагнер". Moran Security участвовала в "борьбе с пиратством" возле Сомали и некоторых других операциях в интересах РФ.

Считается, что Moran Security очень тесно связана с российскими военными и разведкой. В частности, ее президент - подполковник ФСБ России, два топ-менеджера - бывшие командиры атомных подводных лодок, а компания ищет в качестве персонала офицеров с опытом боевых миссий, причем предпочтение отдает офицерам спецназначения и ГУ ГШ ВС РФ (бывшее ГРУ, Главное разведывательное управление).

Кстати, компания еще в 2024 году попала под санкции США из-за своих действий. Сейчас Moran Security размещает шпионов под видом "охранников" на борту танкеров "теневого флота". По данным украинской разведки, это началось примерно полгода назад.

Диверсанты и шпионы

Александр Стахневич из Службы внешней разведки Украины сказал изданию, что кроме шпионажа, "охранники" следят за капитанами и членами экипажа, чтобы они "не натворили глупостей". Один из источников в западной разведке подтвердил эту информацию.

"Присутствие и деятельность россиян на борту этих кораблей вызывают растущее беспокойство у европейских служб безопасности, учитывая количество судов теневого флота, плавающих вблизи побережья континента, и потенциал для шпионажа", - отмечает издание.

При этом представители служб безопасности стран Европейского Союза считают, что эти "охранники" - очередной инструмент в арсенале методов гибридной войны, которую практикует российский режим. Собеседники в украинской разведке подтвердили причастность "охранников" из Moran Security к диверсиям и фотографированию европейских военных объектов.

"Наличие частных вооруженных групп на борту судов теневого флота - это классическое правдоподобное отрицание... Каждый, кто имеет хоть какое-то представление, знает, что эти ребята получают приказы от российского государства, но это трудно доказать", - пояснил изданию Якоб Каарсбо, бывший сотрудник датской разведки.

Троянский "Боракай"

Одним из примеров шпионской деятельности россиян является танкер "Боракай", судно "теневого флота", которое находится под санкциями. В сентябре этого года танкер принял на борт двух "охранников" из Moran Security в порту Приморск в Балтийском море.

Об этих двух россиян почти ничего не известно: они не были моряками, в экипаже их записали, как "техников". Однако украинская разведка провела идентификацию обоих россиян, а западная разведка предоставила подтверждение.

Один из россиян оказался экс-полицейским, который ранее служил террористам из ЧВК "Вагнер". Более того, во время второго подобного рейса "Боракая" на его борту было двое других россиян: как оказалось, один из них служил в полку специального назначения министерства внутренних дел России, а другой имел зарегистрированный адрес в министерстве обороны России.

Большая угроза

Датские лоцманы подтвердили изданию, что довольно часто они видят на борту танкеров "теневого флота" россиян, которые часто одеты в камуфляжную униформу российского флота и очень враждебно настроены к европейским гражданам.

"Я лично видел по меньшей мере два танкера теневого флота, экипаж которых в основном состоит из нерусских граждан, но вдруг в этом списке появляется один или два россиянина... На борту, кажется, они управляют кораблем - имеют больше власти, чем даже капитан", - сказал изданию один из офицеров датской государственной лоцманской службы.

Аналогичную информацию предоставляет датская разведка, государственная лоцманская служба Дании - уже официально - и ВМС и береговая оборона Швеции. Шведские ВМС зафиксировали танкеры, оснащенные нештатными радиомачтами.

22 сентября "неизвестные дроны" пролетели над Копенгагеном, вызвав закрытие аэропорта и тревогу. В то время вблизи Дании находился "Боракай". Дроны могли запускать оттуда. Хотя французские военные, которые остановили танкер несколькими днями позже, не нашли дронов и орудия для пусков на его борту, двух россиян в экипаже подвергли серьезным допросам, а капитана-китайца арестовали.

"Наше рабочее предположение заключается в том, что российские корабли были причастны по крайней мере к некоторым непонятным случаям с дронами вблизи европейского побережья", - сказал изданию один из европейских офицеров-разведчиков.