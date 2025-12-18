Россия превратила "теневой флот" в шпионское орудие, - CNN

Российский режим превратил танкеры "теневого флота" не только в инструмент обхода санкций, но и в орудие для шпионских миссий. Российская разведка использует эти суда, чтобы шпионить за странами Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Российские шпионы тайно работают на старых танкерах, которые перевозят российскую нефть в обход санкций. Это выяснила украинская разведка, заметив, что некоторые суда неожиданно начали получать "дополнительных членов экипажа" незадолго до выхода из порта.
В отличие от большинства реальных членов экипажа таких танкеров, "дополнительные члены экипажа" - всегда россияне. К "поставке" таких прикрытых шпионов причастна российская компания Moran Security. Это учреждение, которое фактически является российским военным подрядчиком, хотя по документам - "частная охранная фирма", что-то вроде морской версии ЧВК "Вагнер".
Moran Security Group основали в 2009 году двое россиян - Евгений Сидоров и Вадим Гусев. Они же позже создали "Славянский корпус", который затем "эволюционировал" в ЧВК "Вагнер". Moran Security участвовала в "борьбе с пиратством" возле Сомали и некоторых других операциях в интересах РФ.
Считается, что Moran Security очень тесно связана с российскими военными и разведкой. В частности, ее президент - подполковник ФСБ России, два топ-менеджера - бывшие командиры атомных подводных лодок, а компания ищет в качестве персонала офицеров с опытом боевых миссий, причем предпочтение отдает офицерам спецназначения и ГУ ГШ ВС РФ (бывшее ГРУ, Главное разведывательное управление).
Кстати, компания еще в 2024 году попала под санкции США из-за своих действий. Сейчас Moran Security размещает шпионов под видом "охранников" на борту танкеров "теневого флота". По данным украинской разведки, это началось примерно полгода назад.
Александр Стахневич из Службы внешней разведки Украины сказал изданию, что кроме шпионажа, "охранники" следят за капитанами и членами экипажа, чтобы они "не натворили глупостей". Один из источников в западной разведке подтвердил эту информацию.
"Присутствие и деятельность россиян на борту этих кораблей вызывают растущее беспокойство у европейских служб безопасности, учитывая количество судов теневого флота, плавающих вблизи побережья континента, и потенциал для шпионажа", - отмечает издание.
При этом представители служб безопасности стран Европейского Союза считают, что эти "охранники" - очередной инструмент в арсенале методов гибридной войны, которую практикует российский режим. Собеседники в украинской разведке подтвердили причастность "охранников" из Moran Security к диверсиям и фотографированию европейских военных объектов.
"Наличие частных вооруженных групп на борту судов теневого флота - это классическое правдоподобное отрицание... Каждый, кто имеет хоть какое-то представление, знает, что эти ребята получают приказы от российского государства, но это трудно доказать", - пояснил изданию Якоб Каарсбо, бывший сотрудник датской разведки.
Одним из примеров шпионской деятельности россиян является танкер "Боракай", судно "теневого флота", которое находится под санкциями. В сентябре этого года танкер принял на борт двух "охранников" из Moran Security в порту Приморск в Балтийском море.
Об этих двух россиян почти ничего не известно: они не были моряками, в экипаже их записали, как "техников". Однако украинская разведка провела идентификацию обоих россиян, а западная разведка предоставила подтверждение.
Один из россиян оказался экс-полицейским, который ранее служил террористам из ЧВК "Вагнер". Более того, во время второго подобного рейса "Боракая" на его борту было двое других россиян: как оказалось, один из них служил в полку специального назначения министерства внутренних дел России, а другой имел зарегистрированный адрес в министерстве обороны России.
Датские лоцманы подтвердили изданию, что довольно часто они видят на борту танкеров "теневого флота" россиян, которые часто одеты в камуфляжную униформу российского флота и очень враждебно настроены к европейским гражданам.
"Я лично видел по меньшей мере два танкера теневого флота, экипаж которых в основном состоит из нерусских граждан, но вдруг в этом списке появляется один или два россиянина... На борту, кажется, они управляют кораблем - имеют больше власти, чем даже капитан", - сказал изданию один из офицеров датской государственной лоцманской службы.
Аналогичную информацию предоставляет датская разведка, государственная лоцманская служба Дании - уже официально - и ВМС и береговая оборона Швеции. Шведские ВМС зафиксировали танкеры, оснащенные нештатными радиомачтами.
22 сентября "неизвестные дроны" пролетели над Копенгагеном, вызвав закрытие аэропорта и тревогу. В то время вблизи Дании находился "Боракай". Дроны могли запускать оттуда. Хотя французские военные, которые остановили танкер несколькими днями позже, не нашли дронов и орудия для пусков на его борту, двух россиян в экипаже подвергли серьезным допросам, а капитана-китайца арестовали.
"Наше рабочее предположение заключается в том, что российские корабли были причастны по крайней мере к некоторым непонятным случаям с дронами вблизи европейского побережья", - сказал изданию один из европейских офицеров-разведчиков.
Напомним, 15 декабря Европейский Совет ввел новые санкции против девяти лиц и организаций, которые способствуют функционированию так называемого "теневого флота" России. А 18 декабря в санкционный лист ЕС попало еще 41 российское судно "теневого флота".
Перед этим, в октябре 2025 года ЕС официально одобрил 19-й - пакет санкций против России. Ограничения были направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны, а также на теневой флот.
По данным украинской разведки, сейчас почти каждый шестой танкер в мире входит в так называемый "теневой флот" России - это около 17% от всех действующих судов такого типа.