ЕС расширил санкции против "теневого флота" РФ, включив еще десятки судов

Евросовет ввел санкции в отношении 41 судна, которые входят в состав российского "теневого флота" нефтяных танкеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал Евросоюза.

Отмечается, что на это 41 судно отныне распространяется запрет на доступ к портам и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом.

"Эта мера направлена на танкеры, которые не входят в ЕС, и являются частью "теневого флота" РФ, обходя механизм ограничения цен на нефть, а также на суда, которые отвечают за транспортировку военной техники, краденого украинского зерна и культурных ценностей из Украины", - отметили в ЕС.

После сегодняшнего пакета санкций общее количество определенных судов "теневого флота", на которые наложены экономические ограничения, возросло почти до 600 штук.

"ЕС остается готовым усилить давление на Россию и ее теневую цепочку создания стоимости флота, в частности путем введения дальнейших санкций", - добавили в Евросовете.