Зеленский об энергетическом перемирии: прямых договоренностей с РФ не было

Украина готова к деэскалационным шагам, и будет зеркально придерживаться энергетического перемирия, хотя напрямую в Абу-Даби оно не обсуждалось.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

"В Абу-Даби обсуждались различные вопросы, самые чувствительные. Также американская сторона отдельно говорила с нами. И американцы сказали, что хотят поднять вопрос деэскалации - с обеих сторон демонстрировать шаги по неиспользованию дальнобойных возможностей, чтобы обеспечить больше пространства для дипломатии", - заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что украинская переговорная группа позвонила, чтобы проконсультироваться, президент в ходе разговора подтвердил, что Украина будет придерживаться зеркального отношения относительно таких шагов.

"В любом случае, мы хотим закончить войну и мы готовы к деэскалационным шагам. Если не будет Россия бить по нам, мы не будем применять ответные шаги. Вот и все, и мы об этом принципе ранее уже тоже говорили. Это возможность, а не договоренность", - добавил глава государства.

Он также подчеркнул, что пока нет официальной договоренности о прекращении огня. По его словам, если сигнал американской стороны Россия услышала так же, как услышала Украина, то в результате будет какой-то результат, и его можно будет оценить.

"Нет никаких секретов. Прямого диалога, прямых договоренностей по этому поводу между нами и Россией не было", - добавил Зеленский.