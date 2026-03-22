ua en ru
Вс, 22 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия испугалась из-за ликвидации лидеров Ирана: в Кремле заговорили о "последствиях"

19:02 22.03.2026 Вс
2 мин
Песков надеется, что это "не станет нормой"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дмитрий Песков, спикер российского диктатора (Getty Images)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ликвидация лидеров Ирана в ходе американо-израильской операции "будет иметь очень глубокие последствия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Интерфакс.

Читайте также: Путин перестал появляться в Кремле после ликвидации Хаменеи

По его словам, Москва надеется, что ситуация, складывающаяся на Ближнем Востоке, не станет нормой.

"Это действительно реальность, в которой мы живем, но будем надеяться, что это не станет нормой. И в любом случае это не нормальность, которая имеет и в дальнейшем будет иметь очень глубокие последствия. Это не может оставаться без последствий", - отметил спикер Кремля.

Ликвидация руководителей Ирана

Напомним, аятолла Али Хаменеи погиб в результате израильского авиаудара по его резиденции в Тегеране 28 февраля.

Преемником погибшего аятоллы стал его сын Моджтаба Хаменеи, который также едва не погиб во время атаки. Новый верховный лидер выжил во время удара по своему бункеру только благодаря случайности, тогда как вся его семья погибла.

Согласно данным Financial Times, операция стала возможной благодаря длительному слежению за его передвижением через городские камеры видеонаблюдения. Источники издания утверждают, что большинство дорожных камер в столице Ирана были взломаны и годами передавали данные на серверы в Израиле.

Кроме того, 17 марта стало известно о ликвидации еще одного ключевого иранского чиновника - секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, который играл важную роль в отношениях между Москвой и Тегераном.

Также был убит командир подразделения "Басидж" Голамрези Солеймани.

Израиль также заявил о ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба во время ночного удара. Однако Иран пока официально не подтверждал информацию о его гибели.

Больше по теме:
Российская Федерация Иран Песков
Новости
Ставка на мировой кризис. Иран отказывается капитулировать в войне с США, - WP
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО