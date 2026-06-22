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Крымский мост обложили защитой со всех сторон (новые спутниковые снимки)

22:28 22.06.2026 Пн
2 мин
Что показали новые спутниковые снимки Крымского моста?
aimg Мария Науменко
Крымский мост обложили защитой со всех сторон (новые спутниковые снимки) Фото: Крымский мост через Керченский пролив (wikipedia.org)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Google Maps обновил спутниковые снимки Крымского моста, на которых можно увидеть масштабные защитные сооружения, созданные Россией для защиты объекта от возможных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковые снимки из Google Maps.

На обнародованных снимках в высоком разрешении можно рассмотреть систему защиты, которую российские военные развернули вокруг переправы через Керченский пролив.

Крымский мост обложили защитой со всех сторон (новые спутниковые снимки)

Фото: спутниковый снимок района Крымского моста, на котором видны баржи и защитные сооружения вокруг переправы (Google Maps)

В частности, на фото заметны баржи, выставленные вдоль подходов к мосту, а также противодиверсионные и боновые заграждения в воде. Часть сооружений расположена непосредственно у судоходного канала, проходящего под арочным пролетом моста.

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Подобные сооружения Россия начала активно устанавливать после серии атак на Крымский мост и роста угрозы применения морских беспилотников.

Крымский мост обложили защитой со всех сторон (новые спутниковые снимки)

Фото: спутниковый снимок Крымского моста и защитных сооружений вокруг него вблизи (Google Maps)

Крымский мост является одним из ключевых логистических маршрутов для обеспечения российских войск на временно оккупированном полуострове, поэтому его защита остается одним из приоритетов для РФ. Новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что оборонительные меры вокруг объекта продолжают усиливаться.

Напомним, в ночь на 21 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. В связи с этим российские власти временно перекрыли движение по Крымскому мосту, а в районе Керченского морского порта местные жители сообщали о пожаре и густом дыме.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы нанесли удары по целям по обе стороны Керченского моста. По его словам, объекты располагались примерно в 300 км от линии фронта.

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