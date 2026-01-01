ua en ru
Чт, 01 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Первый удар по НПЗ и нефтебазе в 2026 году. "Мадяр" подтвердил атаки на 10 объектов РФ

Четверг 01 января 2026 12:37
UA EN RU
Первый удар по НПЗ и нефтебазе в 2026 году. "Мадяр" подтвердил атаки на 10 объектов РФ Иллюстративное фото: "Мадяр" подтвердил атаки на 10 объектов РФ (facebook comMinistryofDefence UA)
Автор: Ірина Глухова

В новогоднюю ночь Силы беспилотных систем нанесли удары по 10 военным и инфраструктурным объектам в глубине России и на временно оккупированной врагом территории.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

"Первый НПЗ-2026 прикурил в 23:59 под бой червивых курантов, второй была нефтебаза - через 3-5 минут спустя", - рассказал "Мадяр".

По словам командующего, "визит вежливости" был нанесен Птицами СБС на 5 объектов в ВОТ и на 5 объектов в глубине болот, информирование о поражении которых осуществляет Генштаб ВСУ.

В частности речь идет о "ххх НПЗ (zzz край, РФ) - совместная операция Птиц 1 оц СБС и подразделения Граф, СБС; jjj нефтеналивная (Республика Катарстан, РФ), 1 оц СБС".

Также он указал на другие цели:

  • "нефтебаза Ровеньки (Луганская обл, ВОТ) - закрепление горящего эффекта повторно, 1 оц СБС;
  • ПС Ровеньки (Луганская обл, ВОТ);
  • РЛС КАСТА-2Е2 (Гвардейское, АР Крым, ВОТ) - устройство для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей и управления движением;
  • РЛП АЭ Гвардейское (АР Крым, ВОТ) - радиолокационный пункт аэродрома боевого авиаприменения Гвардейское и позиционного района для размещения и подготовки запуска ОТРК "Искандер-М" и пусков БпЛА "Shahed", 1 оц СБС".

Кроме того, по данным Бровди, речь идет о "ПС Балашовка (Запорожская обл, ВОТ); два пункта сосредоточения противника и склад ГСМ из состава 69 мсд и рембазы 283 мсп (Валуйки, Белгородская обл, рф); ЗРК ТОР (Донецкая обл, ВОТ) - третий уничтоженный ЗРК за сутки 31.12.25 в исполнении Птиц батальона "Asgard" 412 обр "Немезис".

Атаки на Россию в новогоднюю ночь

Напомним, ранее сообщалось о попадании этой ночью в городе Людиново Калужской области, где расположена нефтебаза и атаку на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Объекты были атакованы дронами.

Также в ночь с 31 декабря на 1 января на российскую столицу - Москву полетели неизвестные дроны. По этой причине был закрыт один из столичных аэропортов.

Вероятно, атака происходила прямо во время того, как глава Кремля Владимир Путин выступал с новогодним обращением к россиянам.

Читайте РБК-Украина в Google News
НПЗ Дрони Война России против Украины
Новости
На Новый год враг "поздравил" Одессу несколькими волнами атак: были пожары, повреждены дома
На Новый год враг "поздравил" Одессу несколькими волнами атак: были пожары, повреждены дома
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем