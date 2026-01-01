Первый удар по НПЗ и нефтебазе в 2026 году. "Мадяр" подтвердил атаки на 10 объектов РФ
В новогоднюю ночь Силы беспилотных систем нанесли удары по 10 военным и инфраструктурным объектам в глубине России и на временно оккупированной врагом территории.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.
"Первый НПЗ-2026 прикурил в 23:59 под бой червивых курантов, второй была нефтебаза - через 3-5 минут спустя", - рассказал "Мадяр".
По словам командующего, "визит вежливости" был нанесен Птицами СБС на 5 объектов в ВОТ и на 5 объектов в глубине болот, информирование о поражении которых осуществляет Генштаб ВСУ.
В частности речь идет о "ххх НПЗ (zzz край, РФ) - совместная операция Птиц 1 оц СБС и подразделения Граф, СБС; jjj нефтеналивная (Республика Катарстан, РФ), 1 оц СБС".
Также он указал на другие цели:
- "нефтебаза Ровеньки (Луганская обл, ВОТ) - закрепление горящего эффекта повторно, 1 оц СБС;
- ПС Ровеньки (Луганская обл, ВОТ);
- РЛС КАСТА-2Е2 (Гвардейское, АР Крым, ВОТ) - устройство для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей и управления движением;
- РЛП АЭ Гвардейское (АР Крым, ВОТ) - радиолокационный пункт аэродрома боевого авиаприменения Гвардейское и позиционного района для размещения и подготовки запуска ОТРК "Искандер-М" и пусков БпЛА "Shahed", 1 оц СБС".
Кроме того, по данным Бровди, речь идет о "ПС Балашовка (Запорожская обл, ВОТ); два пункта сосредоточения противника и склад ГСМ из состава 69 мсд и рембазы 283 мсп (Валуйки, Белгородская обл, рф); ЗРК ТОР (Донецкая обл, ВОТ) - третий уничтоженный ЗРК за сутки 31.12.25 в исполнении Птиц батальона "Asgard" 412 обр "Немезис".
Атаки на Россию в новогоднюю ночь
Напомним, ранее сообщалось о попадании этой ночью в городе Людиново Калужской области, где расположена нефтебаза и атаку на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
Объекты были атакованы дронами.
Также в ночь с 31 декабря на 1 января на российскую столицу - Москву полетели неизвестные дроны. По этой причине был закрыт один из столичных аэропортов.
Вероятно, атака происходила прямо во время того, как глава Кремля Владимир Путин выступал с новогодним обращением к россиянам.