Россия ночью атаковала Украину дронами с разных направлений: как отработала ПВО

В ночь на 3 января Россия атаковала Украину 95 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 80 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 2 января до утра 3 января россияне атаковали 95 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Кача, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым. Около 60 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.