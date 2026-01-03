ua en ru
Россия ночью атаковала Украину дронами с разных направлений: как отработала ПВО

Суббота 03 января 2026 09:05
Россия ночью атаковала Украину дронами с разных направлений: как отработала ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 80 российских дронов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 3 января Россия атаковала Украину 95 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 80 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 2 января до утра 3 января россияне атаковали 95 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Кача, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым. Около 60 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Обстрелы Украины

Напомним, вчера, 2 января, российские оккупанты ударили по центру Харькова двумя ракетами. Как выяснила Харьковская облпрокуратура, речь идет о баллистических ракетах "Искандер".

Сначала сообщалось, что ракеты попали в жилой многоэтажный дом, в результате чего он был разрушен.

Позже появилась уточненная информация: повреждено 5-этажное здание и часть подъезда 4-этажного многоквартирного дома.

В результате вражеской атаки есть погибшие и более 30 пострадавших.

Также вчера в дельте Дуная из-за атаки российского беспилотника вспыхнул пожар на острове Анкудинов. Огонь распространился на земли Вилковского лесничества и остров Очаковский, жилые дома не пострадали.

