Россия получает за столом переговоров больше, чем она достигла на поле боя, - Каллас

Каллас отметила, что Россия "едва продвинулась" за линию фронта 2014 года ценой 1,2 миллиона жертв, при этом Москва ставит нереалистичные требования за столом переговоров.

"Сегодня Россия разбита, ее экономика в руинах, она оторвана от европейских энергетических рынков, а ее собственные граждане бегут. На самом деле самая большая угроза, которую сейчас представляет Россия, заключается в том, что она получает больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя", - сказала глава дипломатии ЕС.

Она также отметила, что важным является не так наличие места за столом переговоров, как понимание того, о чем вести переговоры.

"На наш взгляд, все очень просто: максималистские требования России не могут быть удовлетворены минималистским ответом. Подумайте об этом: если войско Украины должно быть ограничено по размеру, то и российское тоже. Россия должна платить за ущерб, который она нанесла Украине", - добавила Каллас.

По ее словам, компенсация нанесенного Украине ущерба, возвращение депортированных украинских детей и никакой амнистии за военные преступления - это минимум, на который должна пойти Россия, если она действительно хочет мира.