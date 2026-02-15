Россия получает за столом переговоров больше, чем она достигла на поле боя, - Каллас
Самая большая угроза, которую представляет Россия, заключается в том, что она получает больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя.
Как сообщает РБК-Украина, об этом высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Каллас отметила, что Россия "едва продвинулась" за линию фронта 2014 года ценой 1,2 миллиона жертв, при этом Москва ставит нереалистичные требования за столом переговоров.
"Сегодня Россия разбита, ее экономика в руинах, она оторвана от европейских энергетических рынков, а ее собственные граждане бегут. На самом деле самая большая угроза, которую сейчас представляет Россия, заключается в том, что она получает больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя", - сказала глава дипломатии ЕС.
Она также отметила, что важным является не так наличие места за столом переговоров, как понимание того, о чем вести переговоры.
"На наш взгляд, все очень просто: максималистские требования России не могут быть удовлетворены минималистским ответом. Подумайте об этом: если войско Украины должно быть ограничено по размеру, то и российское тоже. Россия должна платить за ущерб, который она нанесла Украине", - добавила Каллас.
По ее словам, компенсация нанесенного Украине ущерба, возвращение депортированных украинских детей и никакой амнистии за военные преступления - это минимум, на который должна пойти Россия, если она действительно хочет мира.
Переговоры Украины и РФ
Напомним, в январе и феврале в Абу-Даби состоялись два раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.
На днях в Кремле анонсировали третью встречу, которая состоится в Женеве 17-18 февраля.
Представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что на этот раз российскую делегацию на переговорах возглавит помощник Путина Владимир Мединский. Он известен тем, что создал российскую псевдоисторию и распространяет пропагандистские нарративы РФ в отношении Украины.
Также российский диктатор Владимир Путин отправит на переговоры в Женеву заместителя главы МИД Михаила Галузина. Этот персонаж известен как сторонник "жесткого курса" в отношении Украины.
Секретарь СНБО Рустем Умеров позже сообщил, что президент Владимир Зеленский уже утвердил состав украинской команды. В делегацию вошли те же люди, что и на переговорах в Абу-Даби - в отличие от Кремля, Украина никаких изменений не вносила.
Во время общения с прессой в Мюнхене Зеленский отметил, что Кремль сменил главу российской делегации на переговорах Украины и США. Похоже, Россия хочет затянуть решение о прекращении войны. Однако Украина этого не позволит.