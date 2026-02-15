Росія отримує за столом переговорів більше, ніж вона досягла на полі бою, - Каллас
Найбільша загроза, яку представляє Росія, полягає в тому, що вона отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою.
Як повідомляє РБК-Україна, про це високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.
Читайте також: Зеленський визнав, що відсутність Європи в переговорах з РФ є "великою помилкою"
Каллас зазначила, що Росія "ледь просунулася" за лінію фронту 2014 року ціною 1,2 мільйона жертв, при цьому Москва ставить нереалістичні вимоги за столом переговорів.
"Сьогодні Росія розбита, її економіка в руїнах, вона відірвана від європейських енергетичних ринків, а її власні громадяни тікають. Насправді найбільша загроза, яку зараз представляє Росія, полягає в тому, що вона отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою", - сказала глава дипломатії ЄС.
Вона також зазначила, що важливим є не так наявність місця за столом переговорів, як розуміння того, про що вести переговори.
"На наш погляд, все дуже просто: максималістські вимоги Росії не можуть бути задоволені мінімалістською відповіддю. Подумайте про це: якщо військо України має бути обмежене за розміром, то і російське теж. Росія повинна платити за шкоду, яку вона завдала Україні", - додала Каллас.
За її словами, компенсація завданої Україні шкоди, повернення депортованих українських дітей та ніякої амністії за воєнні злочини - це мінімум, на який має піти Росія, якщо вона дійсно прагне миру.
Переговори України та РФ
Нагадаємо, в січні та лютому в Абу-Дабі відбулися два раунди тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.
Днями у Кремлі анонсували третю зустріч, яка відбудеться в Женеві 17-18 лютого.
Речник Кремля Дмитро Пєсков анонсував, що цього разу російську делегацію на переговорах очолить помічник Путіна Володимир Мединський. Він відомий тим, що створив російську псевдоісторію та поширює пропагандистські наративи РФ щодо України.
Також російський диктатор Володимир Путін відправить на переговори у Женеву заступника глави МЗС Михайла Галузіна. Цей персонаж відомий як прихильник "жорсткого курсу" щодо України.
Секретар РНБО Рустем Умеров пізніше повідомив, що президент Володимир Зеленський вже затвердив склад української команди. До делегації увійшли ті ж люди, що і на переговорах в Абу-Дабі - на відміну від Кремля, Україна жодних змін не вносила.
Під час спілкування з пресою в Мюнхені Зеленський зазначив, що Кремль змінив главу російської делегації на переговорах Україною та США. Схоже, Росія хоче затягнути рішення щодо припинення війни. Однак Україна цього не дозволить.