Росія отримує за столом переговорів більше, ніж вона досягла на полі бою, - Каллас

Найбільша загроза, яку представляє Росія, полягає в тому, що вона отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою.

Як повідомляє РБК-Україна , про це високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Каллас зазначила, що Росія "ледь просунулася" за лінію фронту 2014 року ціною 1,2 мільйона жертв, при цьому Москва ставить нереалістичні вимоги за столом переговорів.

"Сьогодні Росія розбита, її економіка в руїнах, вона відірвана від європейських енергетичних ринків, а її власні громадяни тікають. Насправді найбільша загроза, яку зараз представляє Росія, полягає в тому, що вона отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою", - сказала глава дипломатії ЄС.

Вона також зазначила, що важливим є не так наявність місця за столом переговорів, як розуміння того, про що вести переговори.

"На наш погляд, все дуже просто: максималістські вимоги Росії не можуть бути задоволені мінімалістською відповіддю. Подумайте про це: якщо військо України має бути обмежене за розміром, то і російське теж. Росія повинна платити за шкоду, яку вона завдала Україні", - додала Каллас.

За її словами, компенсація завданої Україні шкоди, повернення депортованих українських дітей та ніякої амністії за воєнні злочини - це мінімум, на який має піти Росія, якщо вона дійсно прагне миру.