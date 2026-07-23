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Россия объявила свои воды в Черном море опасными из-за украинских дронов

19:00 23.07.2026 Чт
2 мин
Десятки танкеров уже подбито
aimg Сергей Козачук
Россия объявила свои воды в Черном море опасными из-за украинских дронов Фото: ракетный катер РФ (wikipedia.org)
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Россия объявила свои воды в Черном море опасными для судоходства. В Минобороны РФ это объясняют угрозой атак украинских беспилотников и морских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Предостережения для кораблей в Черном море

По информации издания, соответствующее предупреждение российской стороны обращено ко всем судам, находящимся в исключительной экономической зоне РФ в Черном море.

В еженедельном бюллетене на сайте Министерства обороны страны отмечается, что главной причиной опасности являются потенциальные угрозы со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов и беспилотных морских катеров.

Атаки на суда РФ

Заявление Москвы последовало после существенного усиления атак на корабли в Черном и Азовском морях.

Согласно официальным данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, только за период с 8 по 20 июля ударам подвергли по меньшей мере 124 связанных с Россией судна. Среди пораженных целей - 89 танкеров.

Напомним, что в последние недели украинские Силы обороны существенно усилили давление на российскую логистику в акваториях Черного и Азовского морей.

В частности, Силы беспилотных систем в рамках специальной операции "МоЛоЧКа" нанесли атак по почти 200 плавсредствам врага, среди которых в течение всего двух суток было поражено 13 судов "теневого флота" РФ.

Параллельно Служба безопасности Украины в рамках длительной 40-дневной операции отработала по ряду критических объектов - под ударами оказались российские танкеры, нефтебазы и даже бомбардировщик, что нанесло существенный удар по военно-экономическому потенциалу агрессора.

Кроме того, Силы обороны провели серию ночных ударов по военно-экономической логистике, в результате которых были поражены два российских танкера, зенитно-ракетный комплекс "Бук" и стратегический мост.

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