Украинские дроны поразили 13 судов "теневого флота" РФ всего за 48 часов
Украинские беспилотники в течение 48 часов атаковали 13 российских судов "теневого флота" в акваториях Черного и Азовского морей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.
В течение 21-22 июля украинские военные "предупредили огнем" 13 российских судов. Целью атак было сделать невозможным их пребывание в украинских водах в интересах страны-агрессора.
Под удар беспилотников попали:
- 10 сухогрузов;
- 2 буксира;
- 1 танкер.
Всего с 6 по 22 июля в рамках операции ССС "МоЛоЧКа" было поражено 196 вражеских плавсредств. Большинство из них, а именно 126 судов, атаковали в Азовском море, еще 70 - в Черном.
Атаки на энергетику окупантов
Параллельно Силы беспилотных систем проводят спецоперацию "Крымский рубильник off". В течение 21-22 июля украинские дроны ударили по 13 энергоузлам и электроподстанциям.
В частности, 11 целей было поражено в оккупированном Крыму, а еще 2 - на других временно захваченных территориях. Общий счет операции с 1 по 22 июля составил уже 117 энергетических целей.
Напомним, Роберт Бровди ранее объяснил, из каких элементов состоит стратегия освобождения временно оккупированного Крыма без проведения классического наземного наступления.
В то же время украинские дроны парализовали главную логистическую артерию российских оккупантов в Крыму. В результате ударов Керченская паромная переправа потеряла почти все плавсредства, которые использовались для обеспечения вражеской логистики.