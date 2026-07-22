ua en ru
Ср, 22 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украинские дроны поразили 13 судов "теневого флота" РФ всего за 48 часов

12:21 22.07.2026 Ср
2 мин
СБС в рамках операции "МоЛоЧКа" атаковали уже почти 200 вражеских плавсредств
aimg Валерий Ульяненко
Украинские дроны поразили 13 судов "теневого флота" РФ всего за 48 часов Фото: украинские дроны поразили 13 российских судов (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские беспилотники в течение 48 часов атаковали 13 российских судов "теневого флота" в акваториях Черного и Азовского морей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

В течение 21-22 июля украинские военные "предупредили огнем" 13 российских судов. Целью атак было сделать невозможным их пребывание в украинских водах в интересах страны-агрессора.

Под удар беспилотников попали:

  • 10 сухогрузов;
  • 2 буксира;
  • 1 танкер.

Всего с 6 по 22 июля в рамках операции ССС "МоЛоЧКа" было поражено 196 вражеских плавсредств. Большинство из них, а именно 126 судов, атаковали в Азовском море, еще 70 - в Черном.

Атаки на энергетику окупантов

Параллельно Силы беспилотных систем проводят спецоперацию "Крымский рубильник off". В течение 21-22 июля украинские дроны ударили по 13 энергоузлам и электроподстанциям.

В частности, 11 целей было поражено в оккупированном Крыму, а еще 2 - на других временно захваченных территориях. Общий счет операции с 1 по 22 июля составил уже 117 энергетических целей.

Напомним, Роберт Бровди ранее объяснил, из каких элементов состоит стратегия освобождения временно оккупированного Крыма без проведения классического наземного наступления.

В то же время украинские дроны парализовали главную логистическую артерию российских оккупантов в Крыму. В результате ударов Керченская паромная переправа потеряла почти все плавсредства, которые использовались для обеспечения вражеской логистики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация теневой флот Силы беспилотных систем Азовское море Война в Украине Дрони
Новости
Россияне атаковали дронами Одесскую область: поврежден газопровод, есть погибшая
Россияне атаковали дронами Одесскую область: поврежден газопровод, есть погибшая
Аналитика
Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову
Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Ульяна Безпалько Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову