ua en ru
Чт, 23 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Росія оголосила свої води у Чорному морі небезпечними через українські дрони

19:00 23.07.2026 Чт
2 хв
Десятки танкерів уже підбито
aimg Сергій Козачук
Росія оголосила свої води у Чорному морі небезпечними через українські дрони Фото: ракетний катер РФ (wikipedia.org)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Росія оголосила свої води у Чорному морі небезпечними для судноплавства. У Міноборони РФ це пояснюють загрозою атак українських безпілотників та морських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Застереження для кораблів у Чорному морі

За інформацією видання, відповідне попередження російської сторони адресоване всім суднам, які перебувають у виключній економічній зоні РФ у Чорному морі.

У щотижневому бюлетені на вебсайті Міністерства оборони країни зазначається, що головною причиною небезпеки є потенційні загрози з боку українських безпілотних літальних апаратів та безпілотних морських катерів.

Атаки на судна РФ

Заява Москви з'явилася після суттєвого посилення атак на кораблі у Чорному та Азовському морях.

Згідно з офіційними даними Генерального штабу Збройних сил України, лише за період з 8 по 20 липня ударам піддали щонайменше 124 пов'язані з Росією судна. Серед уражених цілей - 89 танкерів.

Нагадаємо, що за останні тижні українські Сили оборони суттєво посилили тиск на російську логістику в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Зокрема, Сили безпілотних систем у межах спеціальної операції "МоЛоЧКа" завдали атак по майже 200 плавзасобах ворога, серед яких протягом лише двох діб було уражено 13 суден "тіньового флоту" РФ.

Паралельно Служба безпеки України в рамках тривалої 40-денної операції відпрацювала по низці критичних об'єктів - під ударами опинилися російські танкери, нафтобази та навіть бомбардувальник, що завдало суттєвого удару по воєнно-економічному потенціалу агресора.

Крім того, Сили оборони провели серію нічних ударів по військово-економічній логістиці, внаслідок яких було уражено два російські танкери, зенитно-ракетний комплекс "Бук" та стратегічний міст.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація тіньовий флот Збройні сили України Війна в Україні Атака дронів
Новини
Україна отримає від Ірландії новий пакет допомоги
Україна отримає від Ірландії новий пакет допомоги
Аналітика
Ціна життя. Скільки насправді коштує мешкати у найбільших містах України
Катерина Гончарова, Василина Копитко Ціна життя. Скільки насправді коштує мешкати у найбільших містах України