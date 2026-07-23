Росія оголосила свої води у Чорному морі небезпечними через українські дрони

Росія оголосила свої води у Чорному морі небезпечними для судноплавства. У Міноборони РФ це пояснюють загрозою атак українських безпілотників та морських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Застереження для кораблів у Чорному морі

За інформацією видання, відповідне попередження російської сторони адресоване всім суднам, які перебувають у виключній економічній зоні РФ у Чорному морі.

У щотижневому бюлетені на вебсайті Міністерства оборони країни зазначається, що головною причиною небезпеки є потенційні загрози з боку українських безпілотних літальних апаратів та безпілотних морських катерів.

Атаки на судна РФ

Заява Москви з'явилася після суттєвого посилення атак на кораблі у Чорному та Азовському морях.

Згідно з офіційними даними Генерального штабу Збройних сил України, лише за період з 8 по 20 липня ударам піддали щонайменше 124 пов'язані з Росією судна. Серед уражених цілей - 89 танкерів.