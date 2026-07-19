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ВСУ поразили два российских танкера, ЗРК "Бук" и мост

10:15 19.07.2026 Вс
2 мин
Под удар попали объекты, обеспечивавшие военную логистику русской армии
aimg Мария Науменко
ВСУ поразили два российских танкера, ЗРК "Бук" и мост Фото: украинский военный запускает разведывательный беспилотник "Аист" (Getty Images)
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В ночь на 19 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и военно-экономических объектов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным военных, были поражены два российских танкера в акватории Черного моря, а также плавучий кран в Азовском море.

В Генштабе отметили, что танкеры использовались для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и горючего в интересах вооруженных сил РФ. Плавучий кран обеспечивал портовые работы, погрузку и разгрузку грузов, а также поддерживал функционирование морской логистики оккупационной армии.

Кроме того, украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Бук" вблизи Зеленополья Запорожской области.

Также под удар попал автомобильный мост в районе Новоэкономического Донецкой области. По информации Генштаба, русские войска использовали его для обеспечения военной логистики.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - подытожили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 19 июля дроны Сил беспилотных систем ВСУ нанесли серию ударов по военной логистике и энергетической инфраструктуре российских оккупантов.

В частности, были поражены два танкера, сухогруз и плавучий кран в Черном море, а также ряд электроподстанций на временно оккупированных территориях, включая Крым.

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