ВСУ поразили два российских танкера, ЗРК "Бук" и мост

В ночь на 19 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и военно-экономических объектов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По данным военных, были поражены два российских танкера в акватории Черного моря, а также плавучий кран в Азовском море.

В Генштабе отметили, что танкеры использовались для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и горючего в интересах вооруженных сил РФ. Плавучий кран обеспечивал портовые работы, погрузку и разгрузку грузов, а также поддерживал функционирование морской логистики оккупационной армии.

Кроме того, украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Бук" вблизи Зеленополья Запорожской области.

Также под удар попал автомобильный мост в районе Новоэкономического Донецкой области. По информации Генштаба, русские войска использовали его для обеспечения военной логистики.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - подытожили в Генштабе.