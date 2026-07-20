Поражены танкеры, нефтебазы и бомбардировщик: новые результаты 40-дневной операции СБУ

13-19 июля Служба безопасности Украины продолжала системную кампанию для снижения военно-экономического потенциала России. Под удары СБУ попало много важных целей врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СБУ.

Стратегическая авиация РФ

Под удар попал военный аэродром "Энгельс" в Саратовской области. Дальнобойные беспилотники СБУ преодолели около 800 км и смогли уничтожить стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Самолет регулярно использовали для нанесения массированных ракетных ударов по Украине. В результате атаки он получил критические повреждения - хвостовая часть полностью оторвана.

"Теневой флот" РФ:

танкер Louise 1 - морские дроны СБУ "Мамай" поразили подсанкционное судно, транспортировавшее российскую нефть в обход международных ограничений. Только в 2026 году танкер перевез почти 3 млн. тонн нефти марки Urals.

танкер Banda - он перевозил российскую нефть из портов Усть-Луга, Керчь, Новороссийск и Находка. В ходе атаки российская авиация пыталась уничтожить морские дроны СБУ, однако безуспешно.

танкер Avero - это подсанкционное судно транспортировало российскую нефть, в частности в Китай и Индию.

В общем, речь идет о судах класса Suezmax - это большые морские танкеры, предназначенные для перевозки значительных объемов нефти и нефтепродуктов.

Военная инфраструктура и техника

в Черном море уничтожены два патрульных катера проекта 12150 "Мангуст";

на авиабазе "Багерово" во временно оккупированном Крыму поражены ангары с военной техникой и специальным оборудованием;

также уничтожены 3 стационарные радиолокационные станции, которые российские военные использовали для выявления украинских морских безэкипажных систем и ударных беспилотников;

на ВОТ Запорожской, Донецкой и Херсонской областей нанесены удары по местам дислокации экипажей ударных БпЛА. Также уничтожены склады беспилотников, пункты временной дислокации технического персонала сборочных цехов и мастерских.

во временно оккупированных Крыму и Луганской области поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, уничтожены склады материально-технического обеспечения, стоянки военного логистического транспорта и ремонтные базы вооружения и военной техники на ВОТ Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Топливно-энергетическая инфраструктура:

нефтебаза в Тюрьмах - дальнобойные беспилотники СБУ поразили резервуарный парк нефтебазы, расположенной примерно в 600 км от государственной границы Украины;

комплекс перегрузки нефтепродуктов в порту "Кавказ" - поражены три резервуара с нефтепродуктами.

Логистическая инфраструктура: