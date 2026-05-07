RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия официально объявила "перемирие" с 00:00 8 мая до 10 мая

19:07 07.05.2026 Чт
2 мин
Не обошлось без угроз в случае срыва "празднования" 9 мая в Москве
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Россия официально объявила "перемирие" с 00:00 8 мая до 10 мая. В этот период все группировки российских войск на фронте должны полностью прекратить боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Читайте также: В ЕС отреагировали на угрозы Москвы ударами по Киеву для тишины на 9 мая

РФ анонсировала прекращение ударов ракетными войсками и артиллерией, высокоточным вооружением большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотниками по ВСУ и объектам инфраструктуры в Украине.

Минобороны страны-агрессора также призвало Украину "последовать этому примеру".

"В случае нарушения ВСУ перемирия в зоне проведения "СВО", а также попыток нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, Вооруженные Силы РФ дадут адекватный ответ", - говорится в заявлении.

Кроме того, россияне пригрозили "массированным ракетным ударом по центру Киева", если Украина "попытается сорвать празднование" 9 мая в Москве.

Режим тишины и обстрелы Украины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, но Россия нарушила его и продолжала атаковать украинские города. Оккупанты наносили удары дронами и ракетами - под обстрелы попали Днепр, Запорожье, Харьков и Кривой Рог.

Днем два вражеских дрона попали в здание детского сада в центре Сумы, вспыхнул пожар. Под завалами спасатели нашли тела двух погибших работниц заведения, еще семь человек получили ранения.

В ночь на сегодня российские оккупанты снова атаковали Украину более чем сотней ударных дронов, запущенных с семи направлений. Зафиксировано попадание восьми вражеских дронов-камикадзе на шести локациях, а также падение обломков.

После этих атак Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально в ответ на действия России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияПеремирие России и УкраиныВойна в Украине