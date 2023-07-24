Россия обстреляла центр Одессы, а Зеленский созвал Совет Украина-НАТО: новости за выходные

Одесса подверглась самой разрушительной ракетной атаке от российских войск, а украинский президент Владимир Зеленский созвал Совет Украина-НАТО.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Новости за 22 июля:

Новости за 23 июля:

Обстрел центра Одессы

Одесса пережила очередную ракетную атаку российских войск, и удары в ночь на 23 июля уже оценивают как самые разрушительные для центра города.

Пострадали исторические здания и культурные локации, уничтожен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Есть много раненых и погибших.

Зеленский попросил Столтенберга срочно созвать Совет Украина-НАТО

Украинский президент провел переговоры с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и попросил его срочно созвать Совет Украина-НАТО.

Генеральный секретарь НАТО отреагировал по просьбе Зеленского и назначил заседание Совета Украина-НАТО на 26 июля.

ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали почти две вражеские роты

"Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1211 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Премьеру Израиля сделали операцию на сердце

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес процедуру вживления кардиостимулятора.

"Я хотел бы поблагодарить многих из вас, кто молился за мое здоровье, мое здоровье замечательное. Завтра утром я присоединюсь к своим коллегам-членам Кнессета", - сказал премьер.

Генсек ООН Антониу Гутерреш приговорил российскую атаку к Одессе

"Генсек призывает РФ немедленно прекратить нападения на культурные ценности, защищенные широко ратифицированными международными нормативными документами. Генсек также продолжает призывать немедленно прекратить все нападения на гражданские лица и гражданскую инфраструктуру", - говорится в заявлении его пресс-службы.

Блинкен о передаче F-16

"Дело не только в самом оборудовании. Это еще и обучение. Это техническое обслуживание. Это умение использовать его в объединенных вооруженных силах. На все это нужно время. Если бы завтра было принято решение о передаче F-16, то прошли бы месяцы и месяцы до того, как они были бы реально введены в эксплуатацию", - пояснил.

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