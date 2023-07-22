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Разведка США не сомневается в том, что ядерное оружие России уже в Беларуси, - CNN

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Суббота 22 июля 2023 10:12
Разведка США не сомневается в том, что ядерное оружие России уже в Беларуси, - CNN Фото: Владимир Путин, российский диктатор и Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Разведка Соединенных Штатов Америки не сомневается в заявлении российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия уже якобы перевезла первую партию тактического ядерного оружия в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В прошлом месяце на Петербургском международном экономическом форуме диктатор заявил о том, что "первые ядерные боеголовки были доставлены на территорию Беларуси". Также он добавил, что они были там размещены якобы для "сдерживания".

Согласно данным Федерации американских ученых, Россия имеет около 4 477 развернутых и резервных ядерных боеголовок, в том числе около 1 900 тактических ядерных боезарядов.

Во время разговора с журналистами высокопоставленные чиновники разведки заявили, что не имеют "никаких оснований сомневаться" в словах Путина.

"Чиновники не стали разглашать, почему они так считают. Они признали, что американской разведке трудно отследить это оружие даже с помощью спутниковых снимков", - пишет издание.

Как отмечает CNN, на Западе в начале месяца сомневались в том, что Беларусь завершила модернизацию необходимых хранилищ для размещения тактического ядерного оружия. В то же время другие источники сообщили, что в стране есть различные объекты еще с советских времен, на которых вполне возможно разместить некоторую часть ТЯО.

Также на прошлой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что "Путин не всегда врет" и добавил, что его страна "видела признаки" перемещения ядерного оружия.

"Я скажу, что мы продолжаем активно следить за сообщениями о российско-белорусской договоренности, чтобы гарантировать, что Россия сохранит контроль над своим оружием в случае его развертывания в Беларуси и выполнит свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия. Мы будем внимательно следить за любыми отклонениями со стороны России", - заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

В то же время в разведке не верят в то, что Александр Лукашенко будет иметь какой-то контроль над ядерным арсеналом и вероятно он полностью будет контролироваться только Россией.

"Представители Министерства обороны также заявили, что они не считают, что перемещение оружия в Беларусь изменит глобальный ядерный ландшафт или увеличит риск ядерного инцидента, поскольку оружие будет храниться, а не передислоцировано, и будет контролироваться российскими войсками", - добавляет издание.

Как отметил Миллер, США не планируют корректировать расположение собственной ядерной позиции и не видят признаков того, что Россия может применить снаряды.

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