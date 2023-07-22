В Луганской области оккупанты хотят бежать в РФ из-за больших потерь, - Генштаб

Из-за больших потерь у россиян в Луганской области очень низкий уровень морально-психологического состояния - они хотят оставить свои подразделения и вернуться в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подобные настроения замечены в подразделениях мотострелкового полка окупантов, который участвует в боевых действиях в районе Первомайского Луганской области.

"Установлено, что основными факторами, которые негативно на него (морально-психологическое состояние, - ред) влияют, являются большие потери в живой силе во время ведения боевых действий, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами и неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери", - заявили в Генштабе.

Ситуация в Луганской области

На линии Сватово-Кременная, что в Луганской области, идут тяжелые бои. Сейчас чроссияне пытаются там продвигаться, что увеличивает количество потерь. Также бои ведутся в Серебрянском лесничестве. Недавно там бойцы Нацгвардии под Кременной в Луганской области сожгли склад, траншеи и блиндажи российских кафиров.

А в районе Белогоровки воины 54-й отдельной механизированной бригады не дали бежать нескольким оккупантам. В результате у россиян есть погибшие и раненые.

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