ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери врага
За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 630 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 241 960 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 241 960 (+630) человек ликвидировано;
- танков - 4151 (+11) ед.;
- боевых бронированных машин – 8105 (+9) ед.;
- артиллерийских систем - 4658 (+29) ед.;
- РСЗО - 697 (+4) ед.;
- средства ПВО - 451 (+3) ед.;
- самолетов - 315 (+0) ед.;
- вертолетов - 310 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3958 (+14) ед.;
- крылатые ракеты - 1298 (+0) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7172 (+13) ед.;
- специальная техника - 696 (+5) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 23.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Согласно данным Генерального штаба, сейчас враг сосредотачивает свои усилия на:
- Купянском;
- Лиманском;
- Бахмутском;
- Авдеевском;
- Марьинском направлениях
Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские удары по складам в тылу врага успешно снижают возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов.
Тем временем наши воины также продолжают контрнаступательные операции на юге страны, а также к северу и югу от Бахмута.
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