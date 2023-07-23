ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери врага

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 630 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 241 960 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 241 960 (+630) человек ликвидировано;

танков - 4151 (+11) ед.;

боевых бронированных машин – 8105 (+9) ед.;

артиллерийских систем - 4658 (+29) ед.;

РСЗО - 697 (+4) ед.;

средства ПВО - 451 (+3) ед.;

самолетов - 315 (+0) ед.;

вертолетов - 310 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3958 (+14) ед.;

крылатые ракеты - 1298 (+0) ед.;

корабли/катера - 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 7172 (+13) ед.;

специальная техника - 696 (+5) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 23.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Генерального штаба, сейчас враг сосредотачивает свои усилия на:

Купянском;

Лиманском;

Бахмутском;

Авдеевском;

Марьинском направлениях

Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские удары по складам в тылу врага успешно снижают возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов.

Тем временем наши воины также продолжают контрнаступательные операции на юге страны, а также к северу и югу от Бахмута.