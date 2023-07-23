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ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери врага

Новина українською →
Воскресенье 23 июля 2023 08:14
ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери врага Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 630 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 241 960 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 241 960 (+630) человек ликвидировано;
  • танков - 4151 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин – 8105 (+9) ед.;
  • артиллерийских систем - 4658 (+29) ед.;
  • РСЗО - 697 (+4) ед.;
  • средства ПВО - 451 (+3) ед.;
  • самолетов - 315 (+0) ед.;
  • вертолетов - 310 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3958 (+14) ед.;
  • крылатые ракеты - 1298 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7172 (+13) ед.;
  • специальная техника - 696 (+5) ед.

ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери врага

Фото: потери врага по состоянию на 23.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Генерального штаба, сейчас враг сосредотачивает свои усилия на:

  • Купянском;
  • Лиманском;
  • Бахмутском;
  • Авдеевском;
  • Марьинском направлениях

Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские удары по складам в тылу врага успешно снижают возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов.

Тем временем наши воины также продолжают контрнаступательные операции на юге страны, а также к северу и югу от Бахмута.

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