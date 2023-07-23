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Британская разведка объяснила цель "наступления" оккупантов в направлении Купянска

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Лондон, Воскресенье 23 июля 2023 10:25
Британская разведка объяснила цель "наступления" оккупантов в направлении Купянска Фото: разведка Британии объяснила цель "наступления" оккупантов возле Купянска (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска активизировались на Купянском направлении. Вероятно, оккупанты хотят создать буферную зону вокруг Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Разведка отмечает, что в последние дни увеличилось количество обстрелов со стороны армии РФ в Харьковской и Луганской областях. Британцы не исключают, что россияне могут атаковать небольшими группами. Но российская дезинформация усложняет понимание, что происходит на указанном направлении.

"Россия, скорее всего, имеет очень незначительные успехи, но ее возобновленная активность на севере свидетельствует о важности этого района для Кремля, поскольку сейчас Россия испытывает значительное давление на юге в секторе под Запорожьем", - говорится в сообщении.

По данным разведки, оккупанты пытаются продвинуться к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области. Россия считает оккупацию этого региона одной из главных целей войны.

Что этому предшествовало

Напомним, несколько недель назад украинское командование сообщило, что ситуация на Лиманско-Купянском направлении обострилась. Российские войска усилили атаки, однако ВСУ остановили штурмы оккупантов.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что ВСУ на линии Купянск-Лиман локализовали "большое наступление" россиян, которое они анонсировали еще весной.

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