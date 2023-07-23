Баллистика, жертвы и разрушенный собор. Что известно о самой большой атаке РФ на Одессу

Одесса подверглась очередной ракетной атаке российских войск, и удары в ночь на 23 июля уже оценивают как самые разрушительные для центра города. Пострадали исторические здания и культурные локации, был уничтожен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Есть много раненых и погибший.

Последствия российских ракетных ударов по Одессе ночью 23 июля - в материале на РБК-Украина .

Ракетные удары по Одессе

Несколько мощных взрывов в Одессе прозвучали около часа ночи во время объявленной воздушной тревоги. В командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о фиксации пусков крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс", что осуществил противник в направлении южных областей Украины.

Как отметил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, эта ракетная атака была комбинированной.

Разрушения

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram уже утром, в результате российского обстрела в городе были разрушены 6 жилых, в том числе многоквартирных домов.

"Повреждены два памятника архитектуры, храм. Разбиты десятки автомобилей. Во многих постройках выбиты окна, повреждены крыши и фасады", - рассказал чиновник.

Он также опубликовал кадры последствий вражеского обстрела города.

Последствия ракетных ударов по Одессе ночью 23 июля (фото: t.me/odeskaODA)

Кроме того, из-за обстрелов пострадал и бульвар Жванецкого в центре города, Дом ученых - памятник национального значения, - и несколько других зданий, расположенных рядом.

Как сообщает местное издание "Думская", были выбиты практически все старинные витражи, повреждена мебель, которая еще помнит владельца здания Толстого. Кроме того, в результате взрыва погиб охранник ресторана.

Много пострадавших и погибший

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, по состоянию на 5:25 известно об одном погибшем.

Отмечается, что одного человека спасатели ГСЧС успешно деблокировали из-под завалов. Еще 19 граждан получили ранения, среди них 4 детей.

Между тем следует отметить, что ранее в полиции сообщали о 22 раненых, из которых четверо – дети.

Последствия атаки в Одессе (фото: t.me/odesacityofficial)

Пожар в Спасо-Преображенском соборе и разрушение храма

В Одесской мэрии подтвердили, что в результате российской ракетной атаки этой ночью был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, где был сильный пожар из-за "прилета".

"Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божьей Матери, которая является покровительницей Одессы", - говорится в сообщении.

Начальник Одесской районной военной администрации (РГА) Юрий Крук отметил, что ночью российские оккупанты нанесли самый масштабный удар по историческому центру города.

Он добавил, что россияне попали в гражданскую инфраструктуру, жилые дома и "практически разрушили крупнейший Собор юга Украины".

Клирик Одесской епархии УПЦ, архидьякон Андрей Пальчук сообщил "Суспільне", что разрушения собора - колоссальные

"Попало в правую часть и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши. Нарушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи", - рассказал он.

Чем обстреливали Одессу

Как сообщили в Оперативном командовании "Юг", РФ атаковала Одессу этой ночью по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: это "Калибры", "Ониксы", Х-22, Искандер-К, а также баллистические Искандер-М.

Отмечается, что значительная часть ракет была уничтожена силами и средствами ПВО ВСУ. О том остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере, 6 жилым, в том числе многоквартирным домам в Одессе.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила, что наибольшие разрушения понес исторический центр Одессы. Она добавила, что враг направлял свои удары, как обычно, на портовую инфраструктуру, а также по городу.

Удары РФ по Одессе и другим городам на юге Украины

Отметим, что РФ после выхода из "зерновой сделки" почти каждую ночь наносит ракетные удары по Одессе и области. Также враг применяет дроны-камикадзе и ракеты разных типов для ударов по Херсонской и Николаевской областях, в результате чего гибли и получали ранения мирные жители.

Так, ночью 23 июля оккупанты совершили очередную комбинированную атаку по городу и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". По данным ОВА, в результате обстрела повреждены гражданские объекты, жилые дома.

Как отметила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, РФ не достигла целей своих атак, поэтому она будет продолжать наносить удары.