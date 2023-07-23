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Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО: названа дата

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Воскресенье 23 июля 2023 11:55
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО: названа дата Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО на 26 июля.

Об этом заявила представитель НАТО Оан Лунгеску, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Стороны встретятся, чтобы провести консультации по поводу последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море, - заявила спикер.

Также она добавила, что встреча пройдет на уровне послов.

Что этому предшествовало?

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что обратился к Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать Совет Украина - НАТО для консультаций из-за ситуации с безопасностью в Черном море.

В частности стоит напомнить и о том, что 17 июля Россия вышла из "зерновой сделки" после чего начала наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. Также 19 июля страна-террорист заявила об отзыве гарантий безопасности мореплавателям, а суда, которые будут направляться в украинские порты - будет считать перевозчиками грузов военного назначения.

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