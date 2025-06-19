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Путин заявил о договоренности с Израилем не атаковать российских атомщиков в Иране

Четверг 19 июня 2025 00:49
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Путин заявил о договоренности с Израилем не атаковать российских атомщиков в Иране Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерий Савицкий

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что у Кремля есть договоренность не наносить удары по российским специалистам, которые сооружают Бушерскую АЭС в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента РФ в рамках Петербургского международного экономического форума.

Российский лидер заявил, что в свое время "Россия подхватила в Иране проект, который осуществлялся немецкими компаниями" и заключила контракт на строительство еще двух блоков на Бушерской АЭС.

"Работы идут, и наши специалисты находятся на площадке. Это более 200 человек. И мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность", - сказал Путин.

Отметим, что Бушерская АЭС работает на произведенном в России уране, и находится под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Военная операция Израиля против Ирана

Напомним, что с 13 июня израильские вооруженные силы начали масштабную военную операцию против иранских ядерных объектов под названием "Львиный народ".

В рамках наступления были нанесены удары по десяткам военных и стратегических объектов, ликвидированы несколько командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также ученые, причастные к реализации ядерной программы Ирана.

В течение последних дней между сторонами продолжается интенсивный обмен ударами: Израиль и Иран наносят удары с помощью беспилотников и ракет, чередуя периоды обострения и относительного затишья.

В ЦАХАЛ подробно рассказали об иранских объектах ядерной программы, которые были поражены в ходе военной операции.

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