Путин заявил о договоренности с Израилем не атаковать российских атомщиков в Иране

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что у Кремля есть договоренность не наносить удары по российским специалистам, которые сооружают Бушерскую АЭС в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента РФ в рамках Петербургского международного экономического форума.

Российский лидер заявил, что в свое время "Россия подхватила в Иране проект, который осуществлялся немецкими компаниями" и заключила контракт на строительство еще двух блоков на Бушерской АЭС.

"Работы идут, и наши специалисты находятся на площадке. Это более 200 человек. И мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность", - сказал Путин.

Отметим, что Бушерская АЭС работает на произведенном в России уране, и находится под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).