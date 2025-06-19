Зеленский почтил память погибших на месте удара по дому в Киеве

Президент Владимир Зеленский посетил место удара по дому в Соломенском районе Киева после возвращения из Канады. Глава государства почтил память погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Зеленский возложил цветы к разрушенному подъезду, по которому Россия нанесла удар ночью 17 июня. В результате обстрела погибли 23 жителя дома.

Фото: Зеленский почтил память жертв в Киеве (president.gov.ua)

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что на месте обстрела завершили поисковые работы. К ликвидации последствий атаки было привлечено более 400 спасателей и более 200 единиц техники. По его словам, 500 жителей подали заявки на документирование потери жилья.

Президент подчеркнул, что этот обстрел - напоминание миру, что Россия отвергает прекращение огня и выбирает убийства.

"Я благодарен всем нашим партнерам, которые понимают: Украина ежедневно должна становиться сильнее. Благодарен всем, кто готов давить на Москву так, чтобы там почувствовали реальную цену войны", - добавил Зеленский.



Напомним, что накануне Зеленский находился с визитом в Канаде, он участвовал в саммите стран G7.