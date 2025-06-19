"Кто работает на Иран - враг Израиля": политик сделал резкое заявление о ядерщиках РФ

"Россия всегда была в Иране, все последние десятилетия она есть в Иране. Я не советник тирана Путина, но я бы спросил открыто, что делает президент террористического образования под названием Россия, если он видит, что события развиваются таким образом, то вывозите своих ядерщиков, спасайте их. Потому что для нас любой человек, который помогает развитию ядерной программы Ирана, будь то русский, еврей, американец - любой человек, который способствует, он наш враг и наша потенциальная цель", - заявил политик.

Он отметил, что если кто-то заботится о своих ядерщиках, пусть позаботится на практике.

"Пусть вывозит их, а не помогает Ирану развивать ядерную программу. Я думаю, что иранский режим аятолл должен пасть, потому что корень проблемы не в иранском народе, не в том, что у Ирана потенциально могло быть ядерное вооружение. Есть целый ряд стран в мире, с которыми у нас нет никаких эксцессов, потому что никто в течение 20 лет, как это делал Иран, открыто не угрожал существованию государства Израиль. Только Иран поднимал это на уровень экзистенциальной проблемы по отношению к Израилю", - подытожил Алон.