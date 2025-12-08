RU

Россия пытается создать на фронте три плацдарма: эксперт объяснил план врага

Автор: Юлия Акимова, Ірина Глухова

В Донецкой области россияне пытаются сформировать три плацдарма для захвата стратегических населенных пунктов, но пока их планы не реализованы. Под контролем ВСУ остаются четыре крупных города.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Как напомнил эксперт, сегодня под контролем ВСУ находятся четыре крупных населенных пункта в Донецкой области, которые формируют общую агломерацию - Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

По словам Селезнева, во время своей весенне-летней наступательной кампании россияне пытались занять эти пункты, для чего сформировали три плацдарма. Южный - район Покровска, Мирнограда и Торецка, восточный - район Часового Яра и северо-восточный - район Северска и Лимана.

Пока что россиянам, как отметил эксперт, не удалось реализовать свои планы ни по одному из вышеперечисленных плацдармов.

Покровск не захвачен, в Часовом Яру украинские силы обороны держат под контролем часть города. Ситуация обострилась на Лиманском и Северном направлениях, но ее удалось стабилизировать.

"Но пока продолжается оборонительная операция в районе Покровска и Мирнограда к югу от Славянско-Краматорской агломерации, так же не сформированы ударные плацдармы. Дожмет ли враг? Ну, я думаю, что должны быть рациональными. Скорее всего, дожмет", - говорит Селезнев.

 

Ситуация на фронте

По данным утренней сводки Генштаба ВСУ, в течение суток с 7 по 8 декабря зафиксировано 164 боевых столкновения. Российские захватчики осуществляли штурмовые действия на 11 направлениях, активнее всего - на Покровском.

На этом направлении Силы обороны остановили 53 штурмовые попытки противника в районе около двадцати населенных пунктов.

Как рассказал офицер ДШВ Сергей Лефтер в комментарии РБК-Украина, для попытки захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию россияне начали привлекать оперативный резерв.

Военный также указал, что на сегодня российским оккупантам удалось закрепиться в южных кварталах Покровска, тогда как северная часть города остается под контролем ВСУ.

Подробнее о том, что происходит в Покровске и на каких позициях находятся российские войска - читайте в материале РБК-Украина.

