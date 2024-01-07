Россия пытается скрыть последствия атаки по аэродрому в Саках, - Гуменюк

"Состоялась боевая работа по существенному по своему значению военному объекту. Будем надеяться, что еще доразведанные последствия будут еще более убедительными. То, насколько старательно их пытаются скрыть россияне, является косвенным свидетельством того", - заявила она.

По словам Гуменюк, это объект командного направления, то есть сосредоточение распределения сил и средств и координации аэродвижения в том числе.

"Это еще и объект, где предполагалось сохранение боеприпасов... Надеемся, что доразведываемые данные будут максимально объемными", - рассказала она.

Взрывы в Крыму

4 января в оккупированных Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские захватчики перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

Также в сети сообщали, что в Евпатории была поражена военная часть, а в результате атаки якобы были ликвидированы 23 оккупанта и российский полковник.

Вечером и ночью 6 января в районе Евпатории на западе Крыма слышали мощные взрывы. Очевидцы сообщали об атаке на аэродром Саки.

При этом командующий ПС Николай Олещук рассказал, что воздушные силы поразили аэродром Саки, там был еще один пункт управления врага.

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