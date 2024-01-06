Под ударом аэродром Саки. Воздушные силы уничтожили еще один пункт управления в Крыму

Воздушные силы ВСУ поразили аэродром Саки на территории оккупированного Крыма. Там находился еще один пункт управления врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Командующий отметил, что Силы обороны ударили по пункту управления на аэродроме Саки, который находится вблизи поселка Новофедоровка на западе Крыма.

скриншот t.me/MykolaOleshchuk

"Аэродром Саки! "Все цели сбиты!" К сожалению, наши Воздушные силы остались еще без одного пункта управления в Крыму", - написал Олещук.

Вероятно, успешную операцию удалось совершить благодаря работе украинских летчиков. Командующий Воздушными силами ВСУ поблагодарил их за работу.

скриншот deepstatemap.live

Что известно об аэродроме

Известно, что на аэродроме Саки базируется 43 истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил РФ, поддерживающий российские войска на юге Украины. Группировка оккупантов имеет на вооружении бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Что этому предшествовало

Вчера вечером и ночью 6 января в районе Евпатории на западе Крыма были слышны мощные взрывы. Очевидцы сообщали об атаке на аэродром Саки.

Кроме того, 4 января в Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.