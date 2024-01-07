Росія намагається приховати наслідки атаки по аеродрому в Саках, - Гуменюк

"Відбулася бойова робота по суттєвому за своїм значенням військовому об'єкту. Сподіватимемося, що ще дорозвідувані наслідки будуть ще переконливішими. Те, наскільки старанно їх намагаються приховати росіяни, є непрямим свідченням того", - заявила вона.

За словами Гуменюк, це об'єкт командного напрямку, тобто зосередження розподілу сил та засобів та координації аероруху у тому числі.

"Це ще й об'єкт, де передбачалося збереження боєприпасів... Сподіваємося, що дані, що дорозвідуються, будуть максимально об'ємними", - розповіла вона.

Вибухи у Криму

4 січня в окупованих Севастополі та Євпаторії лунали потужні вибухи. Перед цим російські загарбники перекрили рух Кримським мостом.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операція була проведена за допомогою українських пілотів.

Також у мережі повідомляли, що в Євпаторії була уражена військова частина, а внаслідок атаки нібито було ліквідовано 23 окупантів та російського полковника.

Ввечері та вночі 6 січня у районі Євпаторії на заході Криму чули потужні вибухи. Очевидці повідомляли про атаку на аеродром Саки.

При цьому командувач ПС Микола Олещук розповів, що Повітряні сили уразили аеродром Саки, там був ще один пункт управління ворога.

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