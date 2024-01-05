Партизаны узнали о ликвидации российского полковника во время взрывов в Крыму

Во время взрывов в Крыму 4 января был ликвидирован российский полковник. Прокремлевские пропагандисты признали ликвидацию 23 оккупантов, среди которых пять офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш" и Telegram-канал "Крымский ветер".

"В результате было несколько 200-х и 300-х. Можем с уверенностью говорить, что полковник Исмагилов никогда больше не будет осквернять украинскую землю своим присутствием (200)", - поделились в "Атеш" результатами доразведки после удара по воинской части связи оккупантов возле Евпатории.

Ликвидирован не только полковник

Как пишет Telegram-канал "Крымский ветер", российские пропагандисты признали ликвидацию 23 оккупантов после ударов по Крыму 4 января.

"Попали в цель. Пострадали военные объекты в Сакском районе и недалеко от Севастополя… На двух объектах погибли 23 военных", - цитирует "Крымский ветер" один из пропагандистких Telegram-каналов.

В частности, среди ликвидированных оказались 5 высокопоставленных офицеров ВС РФ и как минимум 9 спецназовцев.

Последствия удара по части в Евпатории

Кроме того, по данным партизан, был поражен пункт управления, который отвечал за защищенный канал связи с Кремлем, и в том числе за координирование ПВО всего полуострова.

"Также был поражен глубинный бункер", - добавляют они.

ПВО оккупанты перебрасывают после удара

Кроме того, как разузнал "Атеш", ПВО в Евпатории подавлено и оно точно больше не будет находиться в пораженной части в Уютном, возле Евпатории.

"По нашей информации, уцелевшие средства перебрасывают на аэродром "Бельбек", - уточняют партизаны.

Взрывы в Крыму 4 января

Около 15:40 на территории Севастополя временно оккупированного Крыма объявили воздушную тревогу. Также перед этим российские захватчики перекрыли движение по Керченскому мосту.

Кроме того, почти час россияне жаловались на массированный ракетный обстрел, а на территории Севастополя и Евпатории раздавались взрывы.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен командный пункт российских оккупационных войск.