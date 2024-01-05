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В Крыму вблизи оккупированной Евпатории раздаются мощные взрывы

Крым, Пятница 05 января 2024 23:46
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В Крыму вблизи оккупированной Евпатории раздаются мощные взрывы Фото: вблизи временно оккупированной Евпатории в Крыму прогремела серия взрывов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Крыму в районе временно оккупированной Евпатории прозвучали взрывы. Очевидцы сообщают о вероятной атаке на военный аэродром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на крымские Telegram-каналы.

Отмечается, что очевидцы насчитали до 10 взрывов в районе Саки-Новофедоровка.

Очевидцы также сообщают, что в расположенном вблизи военного аэродрома селе Михайловка, осколки упали на частный дом, возник пожар.

Также очевидцы сообщают о пуске ракеты в Армянске в 23:55 по Киеву. Яркий след в небе в окне было видно несколько секунд.

Этот же взрыв слышали в Красноперекопском районе.

Удар по командному пункту РФ в Крыму

В четверг, 4 января, в Крыму прогремел ряд взрывов. В сети публиковали фото и видео, на которых можно увидеть, что на полуострове были "прилеты".

Позже в Вооруженных силах подтвердили, что был нанесен удар по командному пункту врага вблизи Севастополя.

5 января в Крым прилетел борт специального летного отряда "Россия", находящегося в подчинении управления делами президента РФ.

В сети распространили информацию, что в результате удара ВСУ по Крыму 4 января погиб начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Однако в ГУР Минобороны Украины не подтвердили эту информацию.

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