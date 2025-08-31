За сутки на фронте почти 140 боев: Покровское направление самое горячее, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 30 августа, на фронте с начала суток произошло 136 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня оккупанты нанесли два ракетных и 51 авиационный удар, применив три ракеты и 96 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1768 дронов-камикадзе и осуществили 3192 обстрела по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили девять атак россиян. С начала суток противник нанес три авиационных удара, в целом сбросил десять управляемых авиационных бомб и совершил 94 артиллерийских обстрела, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении противник совершил восемь наступательных действий на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Петропавловка и Купянск.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Диброва и в направлении населенных пунктов Шандриголовое, Дроновка.

На Северском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отбили один вражеский штурм. Захватчики без успеха пытался продвигаться в районе населенного пункта Ступочки

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр и Полтавка. Наши воины остановили 10 наступательных действий врага, еще одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении захватнические подразделения 38 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Никаноровка, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Красный Лиман, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка, в направлении населенных пунктов Покровск и Золотой Колодец. До сих пор продолжается четыре боестолкновения.

"Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 111 оккупантов, из них 66 - безвозвратно. Также уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, одна пушка, две единицы автомобильной техники и десять вражеских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Малиевка, Шевченко, Зеленое Поле, в направлении населенных пунктов Новоселовка, Камышеваха. Наши защитники остановили все вражеские атаки.

Четыре раза атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.