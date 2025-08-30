Украинские воины освободили село Мирное возле Купянска (карта)
Украинские войска освободили село Мирное вблизи Купянска Харьковской области. Этот участок позволяет влиять на трассу в город.
Это в комментарии РБК-Украина подтвердил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.
"По состоянию на сейчас россиян из Мирного отбросили", - отметил Трегубов.
Стоит отметить, аналитический сервис DeepState 29 августа сообщил, что Мирное было освобождено от российских оккупантов. Населенный пункт был обозначен соответствующим цветом на карте.
Фото: Мирное на карте боевых действий (скриншот DeepState)
Как известно, с позиций в Мирном россияне могли контролировать трассу на Купянск. Теперь эти позиции вернулись под контроль Сил обороны Украины.
Ранее начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич объяснял, что Мирное и Купянск расположены рядом и вливаются один в другой.
Ситуация на фронте
Стоит отметить, что с начала суток на фронте зафиксировали не менее 104 боевых столкновения. На Купянском направлении россияне шесть раз пытались атаковать украинских защитников.
Наиболее активным направлением фронта остается Покровское, Лиманское и Новопавловское.
Напомним, что Доброполье остается одной из самых "горячих" точек на карте боевых действий. По словам представителя ОСГВ "Днепр", российские подразделения в районе Доброполья попали в окружение, а так называемые "клешни" украинским военным удалось отрезать.