Украинские воины освободили село Мирное возле Купянска (карта)

Купянск, Суббота 30 августа 2025 22:24
Украинские воины освободили село Мирное возле Купянска (карта) Фото: Силы обороны освободили Мирное возле Купянска (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Украинские войска освободили село Мирное вблизи Купянска Харьковской области. Этот участок позволяет влиять на трассу в город.

Это в комментарии РБК-Украина подтвердил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

"По состоянию на сейчас россиян из Мирного отбросили", - отметил Трегубов.

Стоит отметить, аналитический сервис DeepState 29 августа сообщил, что Мирное было освобождено от российских оккупантов. Населенный пункт был обозначен соответствующим цветом на карте.
Украинские воины освободили село Мирное возле Купянска (карта)
Фото: Мирное на карте боевых действий (скриншот DeepState)

Как известно, с позиций в Мирном россияне могли контролировать трассу на Купянск. Теперь эти позиции вернулись под контроль Сил обороны Украины.

Ранее начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич объяснял, что Мирное и Купянск расположены рядом и вливаются один в другой.

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что с начала суток на фронте зафиксировали не менее 104 боевых столкновения. На Купянском направлении россияне шесть раз пытались атаковать украинских защитников.

Наиболее активным направлением фронта остается Покровское, Лиманское и Новопавловское.

Напомним, что Доброполье остается одной из самых "горячих" точек на карте боевых действий. По словам представителя ОСГВ "Днепр", российские подразделения в районе Доброполья попали в окружение, а так называемые "клешни" украинским военным удалось отрезать.

