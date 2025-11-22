Россия не может навязывать условия: Туск раскритиковал мирный план США

Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал позицию европейских лидеров относительно того, что так называемый "мирный план", который США передали Украине, должен обсуждаться. Россия не может навязывать свои условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Туска в X (Twitter) .

"Минуту назад Владимир Зеленский выразил свою позицию относительно американского мирного предложения в телефонном разговоре. Оно требует совместной работы . Россия не может навязывать свои условия Украине и Европе. Все, что касается Польши, должно быть согласовано с польским правительством", - коротко сообщил он о позиции польского правительства.

Отметим, что президент Польши Кароль Навроцкий также раскритиковал так называемый "мирный план" США, который Белый дом пытается навязать Украине. Он отметил, что любые мирные планы сначала должны быть одобрены Украиной и не должны вознаграждать агрессора.

Мирный план США: реакция Европы

Как известно, американские и российские чиновники разработали мирный план по завершению войны России против Украины, который состоит из 28 пунктов. США давят на Украину, чтобы она согласилась на этот план до 27 ноября. В противном случае, угрожает Вашингтон, Украине прекратят предоставлять военную помощь и разведывательные данные.

Лидеры Европейского Союза и НАТО 22 ноября сделали совместное заявление по "мирному плану" для Украины. Они заявили, что план может быть основой для заключения мирного соглашения, но требует существенных доработок.

По данным СМИ, Европа планирует изменить как минимум четыре пункта в "плане", который поддерживает президент США Дональд Трамп. Более того, доработанный документ якобы уже отправили представителям США. А в ближайшие дни в Женеве встретятся для обсуждения представители Украины, США и Европы.