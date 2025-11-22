Европа доработала "мирный план" Трампа и отправила его в США, - Der Spiegel

Главы европейских стран и правительств доработали "мирный план" США по завершению войны в Украине и уже направили его в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

Der Spiegel добавило, что по их даннымч документ представляет собой переработанную версию 28 пунктов президента США Дональда Трампа.

"Главы государств и правительств встретились в кулуарах саммита G20. Сообщается, что отдельный рабочий документ уже подготовлен и отправлен в Вашингтон", - говорится в публикации.

Как пишет издание, европейские чиновники еще с вечера пятницы работали над контрпредложением американскому плану.

Мирный план США и намерения Европы его изменить

Напомним, на днях стало известно, что США разработали новый "мирный план" по окончанию войны в Украине, который состоит из 28 пунктов.

Согласно документу, Украина должна будет выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и принять ряд других решений. В обмен на это стране будут предоставлены гарантии безопасности по аналогии НАТО.

Сегодня секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал, что в ближайшие дни в Женеве Украина и США проведут консультации по поводу будущей мирной сделки с РФ. Он также раскрыл, кто войдет в состав украинской делегации.

Тем временем в Европейском Совете уже официально заявили, что план США может быть основой для мира, однако он требует существенных доработок.

По данным Bild, Европа хочет изменить как минимум 4 пункта из 28. Среди них - вопрос территорий, сокращение ВСУ, гарантии безопасности, а также идея Трампа по замороженным активами РФ.

В СМИ уже появилась информация, что завтра в Женеве должна пройти встреча делегаций США, Украины и представителей трех европейских государств.