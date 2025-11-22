ua en ru
Сб, 22 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Европа доработала "мирный план" Трампа и отправила его в США, - Der Spiegel

Суббота 22 ноября 2025 18:41
UA EN RU
Европа доработала "мирный план" Трампа и отправила его в США, - Der Spiegel Фото: Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц (x.com/bundeskanzler)
Автор: Эдуард Ткач

Главы европейских стран и правительств доработали "мирный план" США по завершению войны в Украине и уже направили его в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Как пишет издание, европейские чиновники еще с вечера пятницы работали над контрпредложением американскому плану.

"Главы государств и правительств встретились в кулуарах саммита G20. Сообщается, что отдельный рабочий документ уже подготовлен и отправлен в Вашингтон", - говорится в публикации.

Der Spiegel добавило, что по их даннымч документ представляет собой переработанную версию 28 пунктов президента США Дональда Трампа.

Мирный план США и намерения Европы его изменить

Напомним, на днях стало известно, что США разработали новый "мирный план" по окончанию войны в Украине, который состоит из 28 пунктов.

Согласно документу, Украина должна будет выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и принять ряд других решений. В обмен на это стране будут предоставлены гарантии безопасности по аналогии НАТО.

Сегодня секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал, что в ближайшие дни в Женеве Украина и США проведут консультации по поводу будущей мирной сделки с РФ. Он также раскрыл, кто войдет в состав украинской делегации.

Тем временем в Европейском Совете уже официально заявили, что план США может быть основой для мира, однако он требует существенных доработок.

По данным Bild, Европа хочет изменить как минимум 4 пункта из 28. Среди них - вопрос территорий, сокращение ВСУ, гарантии безопасности, а также идея Трампа по замороженным активами РФ.

В СМИ уже появилась информация, что завтра в Женеве должна пройти встреча делегаций США, Украины и представителей трех европейских государств.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Зеленский о переговорах в Швейцарии: наша делегация знает, как защищать интересы Украины
Зеленский о переговорах в Швейцарии: наша делегация знает, как защищать интересы Украины
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте