Росія не може нав'язувати умови: Туск розкритикував мирний план США

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтримав позицію європейських лідерів щодо того, що так званий "мирний план", який США передали Україні, повинен обговорюватися. Росія не може нав'язувати свої умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Туска в X (Twitter) .

"Хвилину тому Володимир Зеленський висловив свою позицію щодо американської мирної пропозиції в телефонній розмові. Вона вимагає спільної роботи . Росія не може нав'язувати свої умови Україні та Європі. Все, що стосується Польщі, має бути узгоджено з польським урядом", - коротко повідомив він про позицію польського уряду.

Туск зазначив, що мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Позиція лідера України недвозначна - пропозиція США вимагає спільної роботи та доопрацювання.

Зазначимо, що президент Польщі Кароль Навроцький також розкритикував так званий "мирний план" США, який Білий дім намагається нав'язати Україні. Він зазначив, що будь-які мирні плани спочатку повинні бути схвалені Україною та не повинні винагороджувати агресора.

Мирний план США: реакція Європи

Як відомо, американські та російські чиновники розробили мирний план щодо завершення війни Росії проти України, який складається з 28 пунктів. США тиснуть на Україну, щоб вона погодилася на цей план до 27 листопада. В іншому випадку, погрожує Вашингтон, Україні припинять надавати військову допомогу та розвідувальні дані.

Лідери Європейського Союзу та НАТО 22 листопада зробили спільну заяву щодо "мирного плану" для України. Вони заявили, що план може бути основою для укладення мирної угоди, але потребує суттєвих доопрацювань.

За даними ЗМІ, Європа планує змінити щонайменше чотири пункти в "плані", який підтримує президент США Дональд Трамп. Щобільше, доопрацьований документ нібито вже відправили представникам США. А найближчими днями в Женеві зустрінуться для обговорення представники України, США та Європи.